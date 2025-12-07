España vence a Argentina (2-1) y jugará la final contra Alemania, defensora del título

El cuadro español, que se adelantó en el primer periodo con un tanto de Mario Mena, supo frenar el intento de reacción del conjunto albiceleste, que igualó en el segundo por medio de Juan Fernández.

Como en cuartos ante Nueva Zelanda (4-3), una diana en el último cuarto de Albert Serrahima, en el minuto 56, sentenció el encuentro a favor del conjunto de Oriol Torras, que luchará por el título por primera vez en la historia. España fue tercera en Rotterdam 2005 y en la pasada edición de Kuala Lumpur 2023.

Se enfrentará el miércoles en la final a la defensora del título, Alemania, que en la segunda semifinal se deshizo de la anfitriona, India, con un 1-5.