Jepkosgei: "El recorrido es perfecto para hacer grandes cronos"

“Me había preparado muy bien y, desde el principio, sabía que podía ser un gran día. La gente anima mucho y es todo un impulso. Estoy muy feliz porque Valencia se me ha vuelto a dar muy bien y por lograr la mejor marca mundial del año. El recorrido es perfecto para hacer grandes cronos, como ya demostré en el Medio Maratón Valencia de 2017”, apuntó.

Su compatriota John Korir, ganador del Maratón Valencia masculino, explicó que en la segunda parte de la prueba dicidió arriesgar y probarsee "para ver hasta dónde podía llegar". "Cuando he roto la carrera, me he encontrado fuerte y he visto que podía correr a ritmo de 2:02. Por ello, he recuperado tiempo en los últimos kilómetros", puso de relieve.

El keniata, que este año ganó el mítico maratón de Bostón y el año pasado el de Chicago, no descartó intentar asaltar el próximo año el récord del mundo en Valencia.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos que organiza la carrera, comentó que siempre aspiran "a ser más grandes", pero incidió en que no quieren "perder ni un gramo de la calidad y el nivel" que han alcanzado. "Me quedo con el amplio abanico de nacionalidades. Quien bien aquí, viene al paraíso, tanto por el entorno como por las características del recorrido", destaco.

