La Natividad-La Dolfina vuelve a coronarse en el Abierto de Polo de Palermo

El equipo liderado por el icónico Adolfo Cambiaso se impuso con autoridad y volvió a lograr el título en el 132º Abierto Argentino, que le permitió coronar la Triple Corona, ya que había sumado los títulos de los Abiertos de Hurlingham y Tortugas.

La final se disputó ante un Campo Argentino completo que contó entre los asistentes con el presidente Javier Milei, que fue invitado y, en la previa del partido, se lo vio muy emocionado entonando el Himno Nacional junto al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La Natividad-La Dolfina, equipo con 40 goles de handicap gracias a la experiencia de Adolfo Cambiaso, la calidad de su hijo ‘Porotito’, sumado a los enormes talentos de Bartolomé y Camilo Castagnola redondearon una temporada espectacular.

Fue la quinta vez que Adolfo Cambiaso, a sus 50 años, se quedó con la Triple Corona, dado que su primera hazaña la gestó en 1994 con la camiseta de Ellerstina, el rival que esta tarde tuvo enfrente, y luego tres consecutivas con La Dolfina (2013, 2014 y 2015), antes de la de 2025.

Tras este desenlace disputado en la ‘Catedral del Polo’ La Dolfina (en esta edición junto a La Natividad) suma 15 títulos y alcanzó en el segundo lugar histórico a Hurlingham, ambos detrás de Coronel Suárez, que con 24 coronas es el equipo más laureado del torneo de polo más importante del mundo.

La Dolfina vuelve a recuperar el título que el año pasado había dejado en manos de La Natividad (que en este año se fusionó justamente con su vencido en 2024) para ganar cuatro de las últimas cinco ediciones porque ya había sumado a sus vitrinas las coronas de 2021, 2023 y 2024.

De esta manera, la temporada de alto handicap en Argentina, el circuito de polo más prestigioso de la temporada en Argentina y donde los tres certámenes son denominados Abiertos porque los partidos comienzan con el marcador en cero y los equipos participantes deben tener un mínimo de 28 goles de handicap.