Matsuyama gana por segunda vez el Hero World Challenge

Ambos jugadores acabaron empatados a 266 golpes (22 bajo par), lo que los envió a un desempate en el que Matsuyama, ganador del Masters de 2021, resolvió a la primera ante Noren para reeditar la victoria lograda en Bahamas en 2016. El sueco forzó el playoff gracias a un largo putt en el hoyo 18, pero luego acabó sin premio.

La de este domingo en la vigésima primera victoria como profesional de Matsuyama, de 33 años, la duodécima en el PGA Tour y la primera desde el pasado 5 de enero, cuando ganó el torneo The Sentry.

Tercero a un impacto acabó el austríaco Sepp Straka. Cuartos empatados terminaron los estadounidense JJ Spaun y Scottie Scheffler, número uno mundial y ganador de las dos últimas ediciones del torneo bahameño.