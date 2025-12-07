Polideportivo
07 de diciembre de 2025 - 18:10

Odermatt logra en el gigante de Beaver Creek su victoria número 49

Redacción Deportes, 7 dic (EFE).- El suizo Marco Odermatt logró este domingo su cuadragésima novena victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino, y la cuarta de la presente temporada, al ganar el gigante disputado en la estación estadounidense de Beaver Creek.

Por EFE

El cuatro veces campeón de la general de la Copa del Mundo no dio opción a sus rivales y se impuso con 23 centésimas de ventaja sobre el italiano Alex Vinatzer, en su cuarto podio en el circuito y el primero de esta campaña; y 34 sobre el noruego Henrik Kristoffersen, doble campeón mundial (eslalon en 2014 y gigante en 2018).

El helvético, que ya atesora 92 podios en el circuito, administró en la segunda bajada la gran ventaja que amasó en la primera y que le dio una victoria que se une a las logradas esta campaña en el gigante inaugural de Soelden (Austria), el supergigante de Copper Mountain y descenso de hace tres días en Beaver Creek.

Odermatt se asienta como líder de la general de la Copa del Mundo, ahora con 445 puntos, 218 más que el austríaco Vincent Kriechmayr, especialista en pruebas de velocidad; y empata con otro austríaco, Stefan Brennsteiner, ambos con 200 puntos, al frente de la de gigante.

La semana que viene se disputará un gigante (sábado) y un eslalon (domingo) en la estación francesa de Val d'Isère.

