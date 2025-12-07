Steelers y Jaguars ganan y toman la cima de sus divisiones de la AFC en la NFL

Los Steelers llegaron a siete triunfos y seis derrotas que los ubica a la cabeza de la división norte, con ventaja de un triunfo sobre Ravens, rival directo, que ahora es segundo con 6-7, marca que pone en peligro sus aspiraciones de llegar a playoffs.

Aaron Rodgers lideró el ataque de Pittsburgh con 284 yardas y un pase de touchdown.

Con Baltimore, Lamar Jackson sumó 219 yardas, un envío a las diagonales y una anotación por tierra, fue interceptado una vez y capturado dos veces.

En Jacksonville, el triunfo de Jaguars 36-19 sobre Colts los ubicó con nueve victorias y cuatro derrotas, marca que les da el primer lugar del sur y envió a Indianapolis al segundo escalón con récord de 8-5.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Colts perdieron a Daniel Jones, su quarterback titular, por una lesión en el tendón de Aquiles.

También este domingo, en un emocionante duelo de ofensivas aéreas, Buffalo Bills se impuso 39-34 a Cincinnati Bengals.

Con los Bills, Josh Allen conectó tres envíos de anotación; Joe Burrow, de Bengals, completó cuatro pases de touchdown.

La primera de las dos sorpresas del día la dieron los Minnesota Vikings, que apabullaron 31-0 a Washington Commanders, equipo que perdió a Zach Ertz por una dramática lesión en la pierna izquierda.

La segunda campanada fue la victoria de los New Orleans Saints, uno de los peores equipos de la Conferencia Nacional (NFC), que derrotaron 20-24 a Tampa Bay Buccaneers, líder del Sur de la NFC.

En otros resultados los Seattle Seahawks ganaron 9-37 sobre los Atlanta Falcons, Miami Dolphins superó 10-34 a New York Jets y los Titanes de Tennessee le ganaron 29-31 a los Cleveland Browns.

Más tarde jugarán Packers ante Bears, la rivalidad más añeja de la NFL Raiders recibirá a Broncos, Cardinals hará lo propio con los Rams y los Texans visitarán a los Chiefs, que están obligados a ganar para mantener sus opciones de llegar a 'playoffs'.

La semana 14 arrancó el pasado jueves con el triunfo de Detroit Lions 44-30 sobre Dallas Cowboys y concluirá este lunes con el choque entre Los Angeles Chargers y los campeones Philadelphia Eagles.

- Resultados de la semana 14 de la temporada de la NFL:

07.12: Falcons 9-37 Seahawks, Bills 39-34 Bengals, Vikings 31-0 Commanders, Jets 10-34 Dolphins, Buccaneers 20-24 Saints, Jaguars 36-19 Colts, Ravens 22-27 Steelers, Browns 29-31 Titans, Raiders-Broncos, Packers-Bears, Cardinals-Rams, Chiefs-Texans.