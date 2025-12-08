10-20. Los Texans derrotan a los Chiefs que se alejan de los playoffs

En el partido de la semana 14 de la temporada de NFL, Houston sumó su quinta victoria consecutiva, que lo colocó con ocho triunfos y cinco derrotas en el segundo lugar de la división Norte de la Conferencia Americana (AFC), dentro de posiciones de playoffs.

Los Chiefs se colocaron con marca de 6-7 en el tercer lugar del Oeste de la AFC, división que ya no tienen posibilidades de ganar. Kansas City tiene un 12 por ciento de probabilidades de remontar para llegar a la postemporada.

La defensiva de Houston interceptó tres veces a Patrick Mahomes y lo capturó en dos ocasiones.

Los Texans dominaron la primera mitad gracias a su defensiva que presionó de manera constante a Mahomes y mantuvo sin puntos al equipo local.

El ataque de Houston forjó una ventaja de 0-10 gracias a un gol de campo de 35 yardas de Ka'imi Fairbairn, en el primer cuarto, y a un envío a las diagonales de C.J. Stroud hacia Woody Marks, en el segundo periodo.

El ataque de Chiefs estuvo tan fuera de ritmo, que incluso Harrison Butker, uno de los pateadores más efectivos de la liga, falló un gol de campo de 43 yardas a un minuto del descanso.

En el tercer cuarto los papeles se intercambiaron.

Kansas City despertó gracias a un explosivo inicio de su defensiva liderada por Chris Jones, quien con su presión sobre Stroud detuvo el ataque Texans; lo que permitió a su ofensiva romper el cero con un acarreo de Kareem Hunt para acercarse 7-10 e igualar 10-10 con un gol de campo de 36 yardas de Butker.

La defensiva de Houston volvió a ser determinante en el último periodo. Detuvo a Chiefs en cuarta oportunidad en la yarda 32 de su campo y dejó el camino puesto para el touchdown por tierra de Dare Ogunbowale que devolvió la ventaja a su equipo 10-17.

La defensiva secundaria de los Texans redondeó su gran partido con su tercera intercepción, ahora a cargo de Azeez Al-Shaair, acierto que el ataque capitalizó con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn que selló el triunfo 10-20.

La semana 14 concluirá este lunes con la visita de los campeones Philadelphia Eagles a Los Angeles Chargers.

Resultados de la semana 14 de la temporada de la NFL:

Domingo 7.12: Falcons 9-37 Seahawks, Bills 39-34 Bengals, Vikings 31-0 Commanders, Jets 10-34 Dolphins, Buccaneers 20-24 Saints, Jaguars 36-19 Colts, Ravens 22-27 Steelers, Browns 29-31 Titans, Raiders 17-24 Broncos, Packers 28-21 Bears, Cardinals 17-45 Rams, Chiefs 10-20 Texans.