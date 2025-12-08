El Léleman Conqueridor debuta en Europa contra el Fino Kaposvár húngaro

El proyecto de Manuel Clemente tocó la cima el pasado mes de marzo cuando el equipo logró meterse en semifinales del ‘playoff’ de la Superliga y asegurarse una plaza europea. En muy pocos años, el club ha experimentado el ascenso, la permanencia y se ha hecho un hueco en la élite del voleibol nacional.

El objetivo cumplido de meterse en Europa certificó aún más el crecimiento de este equipo, que aunque llega de caer derrotado ante Conectabalear CV Manacor por 3-1 y algo cansado por la exigencia del calendario de la Superliga, que en el mes de diciembre se juegan hasta cinco partidos, llega con muchas ganas.

El equipo se pone en manos de la experiencia y conocimiento de su entrenador Emanuele Zanini para afrontar un partido trampa ante los húngaros. El Fino Kaposvár ya cuenta con experiencia en la CEV Challenge Cup, aunque su nivel en 2024, 2023 y 2020 le ha llevado a competir directamente en la Champions League, la máxima categoría el voleibol europeo.

El rival de los valencianos tiene hasta 20 títulos en la Extraliga NBI Húngara y un reciente subcampeonato en la pasada campaña. Esta temporada lleva pleno de victorias en liga (8) y en los treintaidosavos de la Challenge ante el Vegyesz (Hungría), a quien ha derrotado por 3-0 en los dos partidos de la eliminatoria.

Para encontrar una derrota de los húngaros hay que irse hasta el 10 de mayo de 2025, donde perdió el último partido de los playoffs. En total son 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota y sin conceder un solo set a sus rivales.

Así, el Léleman Conqueridor tendrá una eliminatoria complicada fuera de casa en la que tratará de salir con vida para lograr un resultado positivo que le permita tener opciones el 6 de enero de 2026 en Nou Moles.