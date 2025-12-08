Fútbol Amateur: Paraguay es tricampeón del Mundialito de Integración Máster 40

Los campeones fueron por mucho los mejores del certamen de fútbol y lo demostraron en la gran final contra la escuadra rumana, en el campo de juego del San Blás, en la avenida Guadalajara madrileña y ante una nutrida barra combinada entre residentes paraguayos y muchos seguidores de la bandera tricolor.

Lea mas: Mundialito de Integración

A pesar del marcador final y la superioridad guaraní, las cosas no estuvieron fáciles al principio, pues se tuvo que remontar un 0-2 adverso hasta los 30′ de la primera etapa.

Llegó el descuento por parte del goleador Juan Carlos Martínez para ir a vestuarios con esperanzas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A los 10′ de la complementaria se daba la paridad por medio de Audelio Benítez con un golazo de unos 35 metros, festejado por toda la colectividad albirroja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ricardo Rodríguez, 10 minutos después daba lugar al sueño del “tri” con el parcial de 3-2 para el team dirigido por el estratega Cristian Ezquivel.

Ya con pleno dominio paraguayo, llegó el cuarto, a los 30′ por medio de Choli Martínez y finalmente la cifra definitiva para lo que algunos consideraban una goleada fue de Óscar Guillén.

* El team campeón. En el juego final, la representación paraguaya formó con: Cristian Oviedo, Rubén Giménez, Óscar Guillén, Walter Almada, Milciades Ledezma, Julio Gavila, Ignacio Giménez, Adalberto Escobar, Chamorro Vallejos, Ricardo Rodríguez y Luis Varela. Alternaron: Manito Duarte, Milciades Estigarribia, Aldo Jara, Rolando Reyes, Juan Romero, Heriberto Britos, Audelio Benítez, Juan Carlos Martínez y Raúl Flores. DT: Cristian Ezquivel. Delegado Tomás Ávalos.

* Premios individuales. Los premios individuales también fueron acaparados por el cuadro albirrojo.

El máximo goleador fue Juan Carlos Martínez y valla menos vencida fue la de Cristian Oviedo.

* Los inicios. Haciendo un poco de historia, el equipo paraguayo le debe sus inicios al sueño de Moisés González y René Rivero, quienes con el profesor Cristian Ezquivel formaron el equipo paraguayo hace 3 años para consolidar los lazos de los residentes paraguayos en Madrid a través del fútbol, y con una efectividad del 100% para llegar a tres títulos consecutivos.