Katherine Tisalema y Abde Aferdi, ganadores del Cross de Cantimpalos

Tisalema, reciente ganadora del Cross de Quintanar de la Orden y segunda en Aranda de Duero, fue la más rápida en los siete kilómetros de la carrera femenina y paró el crono en 24:03, cinco segundos menos que la española Claudia Corral (24:08), segunda. Completó el podio la también española Cristina Espejo (24:18).

En la categoría masculina, sobre un recorrido de nueve kilómetros, el vencedor fue el marroquí Adberrahmane Aferdi, ganador de la última carrera Santurce a Bilbao, con un tiempo de 26:36, seguido del español Younes Kniya (26:46) y el keniano Kelvin Kiptoo (26:56), tercero.

En una jornada primaveral en la localidad segoviana, Aferdi logró imponer su calidad y su excelente estado de forma en una carrera que en los primeros metros estuvo controlada por el keniano Kelvine Kiptoo Nurkeu, que lideró un grupo de una decena de corredores entre los que se encontraban los españoles Sergio Paniagua, Vicente Viciosa, Alejandro Quijada y Javi Guerra.

Una inoportuna caída de Guerra el inicio de la segunda vuelta al circuito dio paso a un tirón de Nurkeu, al que solamente respondieron Aferdi y el español Younes Kniya. Los tres corredores llegaron destacados a los últimos tres kilómetros, cuando Aferdi aceleró el paso para dejar atrás a sus competidores y llegar destacado a la meta con un crono de 26:36, promediando menos de tres minutos el kilómetro.

En la categoría femenina el duelo por la victoria se centró en dos atletas, la ecuatoriana del equipo Bikila Katherine Tisalema y la segoviana Claudia Corral, subcampeona del mundo sub-23 de carreras por montaña.

Ambas hicieron camino prácticamente desde el inicio, con Cristina Espejo algo más rezagada intentando no perder demasiados metros. Ya en la última vuelta, Tisalema consiguió distanciarse de Corral, a la que aventajó en cinco segundos en la línea de meta.