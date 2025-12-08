Nacional de Regatas: El “tri” de Elisa Núñez

El cierre de temporada de las competencias de la FEPAVE tuvo como escenario el Yacht Club Ypacaraí (YCY) donde se vivió un lindo corolario de las actividades 2025.
En las principales categorías de estas justas, Optimist Timoneles Class e ILCA 6 sobresalieron Elisa Núñez que con sus 14 años es tricampeona, y Nicolás López, ambos defendiendo la casaca del Club Nacional de Regatas El Mbiguá.
En las categorías menores, Optimist Principiantes Class se impuso Ana María Irún del Club Náutico San Bernardino y en Optimist Escuela Class el atleta Piero Remonato/Joaquín Mesquita del mismo club.
En ILCA 4 sobresalió Daniel Pallarolas del Club Náutico San Bernardino.
Resultados generales
Estos son los podios de la fecha en las distintas categorías:
Optimist Escuela Class: 1° Piero Remionato/Joaquín Mesquita del CNSB, Luciano Remonato (CNSB) y Melina León (CNRM);
Optimist Principiantes Class: 1ª Ana María Irún del CNSB, 2° Valentín López (CNRM), 3° Mauricio Lusichi (YCY);
Optimist Timoneles Class: 1ª Elisa Núñez del CNRM, 2° Luis Martínez (YCY), 3° Dany Aguilera (CNRM);
ILCA 4: 1° Daniel Pallarolas del CNSB, 2ª Martina Vera (YCY) y 3° José Franco (YCY);
ILCA 6: 1° Nicolás López del CNRM, 2ª Rhuby Mendoza (CNRM), 3ª Jazmín Roa (YCY).