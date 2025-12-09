Juan Soto calienta motores en el Quisqueya

"Juan Soto está aquí en el estadio entrenando ahora mismo, ha estado practicando ante la mirada del dirigente Gómez y ante una persona que pertenece al staff de los Mets", señaló este martes el gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, al participar en el programa radial Diamante Deportivo que se transmite en una emisora de Santo Domingo.

En un vídeo en redes sociales se pudo ver al jardinero practicando en las instalaciones que los Tigres del Licey comparten con los Leones del Escogido, junto con otras dos personas.

Vicente reveló que Soto ha solicitado en repetidas ocasiones el permiso para jugar con el conjunto azul en el campeonato de béisbol dominicano, pero los Mets se lo han negado.

El gerente de los Tigres del Licey dijo que Soto le expresó que está en plenitud de condiciones para jugar en caso de que los Mets le otorguen el permiso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Juan ha pedido el permiso cuatro veces de manera directa, en dos semanas. Hace 45 minutos, los dos solicitamos el permiso otra vez y lo que nos dijeron fue que entre el día de hoy, mañana o pasado nos dejan saber, pero hasta el momento es no", dijo Vicente, quien indicó que Soto quiere jugar en República Dominicana para cumplir con un compromiso que ha hecho con su familia.

"Juan quiere jugar por un tema, no nada más por la fanaticada, y es bueno que la gente lo sepa, quiere jugar porque tiene un compromiso o una promesa, más que todo, con sus familiares, con sus abuelos, que quiere que lo vean jugar aquí", explicó Vicente.