Miércoles 10 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. El Cruz Azul mexicano y el Flamengo brasileño se enfrentan este miércoles en Doha en un duelo cuyo ganador accederá a las semifinales de la Copa Intercontinental, en las que el sábado será el rival Pyramids egipcio para intentar citarse con el París Saint-Germain en la final.

Miami. Miami acoge la 'Copa Messi' un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami

Redacción Deportes. Los partidos entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns (01.30) y entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs (04.00) completan este miércoles los cuartos de final de la tercera edició de la NBA Cup, un torneo creado por la NBA para dar más atractivo y competencia al primer tramo de su larga temporada. Los cuatro semifinalistas se citarán el sábado en Las Vegas, sede también de la gran final del martes de la próxima semana.

- NBA Cup. 1/4 final: Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (00.30 GMT del jueves) y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (03.00).

- Liga Campeones. 6ª jornada (FOTO): Qarabag-Ajax y Villarreal-Copenhague (17.45 GMT) y Athletic-París Saint Germain, Bayer Leverkusen-Newcastle, Benfica-Nápoles, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, Club Brujas-Arsenal, Juventus-Pafos y Real Madrid-Manchester City (VÍDEO) (RP EN DIRECTO) (20.00).

- Copa Intercontinental: Cruz Azul-Flamengo, en Doha (17.00 GMT).

- Liga Europa. Previas de los partidos de la sexta jornada Dinamo Zagreb-Betis y Celta-Bolonia.

- Liga Conferencia. Previa del partido de la quinta jornada Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano.

- Copa Chile. Final: Huachipato-Limache (23.00 GMT).

- Costa Rica. Semifinales, ida: Liberia-Alajuelense (02.00 GMT del jueves).

- Acaba la reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, en su sede de Lausana (Suiza).

