Argentina se queda sin el bronce en el Mundial júnior tras caer ante India por 4-2

'Los leoncitos' llegaron al último tramo con la ventaja clara obtenida con los tantos de Nicolás Rodríguez, con un penalti stroke a los dos minutos de empezar el partido, y de Santiago Fernández en el tercer cuarto.
Sin embargo, la selección india no arrojó la toalla y en nueve minutos dio la vuelta al encuentro disputado en el estadio Mayor Radhakrishnan en la ciudad de Chennai, al sur de la India, con cuatro goles, el primero tras un penalti córner y el tercero, con una pena máxima.
El conjunto dirigido por Juan Gilardi, que en semifinales perdió ante España por 2-1, aspiraba a sumar la cuarta medalla para Argentina en un Mundial júnior, después de los oros obtenidos en 2005 y 2021 y la plata de 2001.