El Mundial de dardos arranca con un premio final de un millón de libras

El torneo se disputará en el Alexandra Palace de la capital inglesa y se extenderá desde este jueves 11 de diciembre hasta el 3 de enero, cuando se dispute la final y se ponga en juego ese jugoso premio.

El ganador del título se embolsará un millón de libras, el doble que en 2024 y 2025 y muchísimo más que hace 25 años, cuando Phil Taylor se anotó 31 000 libras por su campeonato. La bolsa de premios total es de 5 millones de libras, el doble que el año pasado y cinco veces más que hace doce años.

Mucho ha llovido desde entonces y ahora los dardos son uno de los deportes más populares en el Reino Unido. Según "Sky Sports", la cadena que tiene los derechos en Reino Unido, es su cuarto deporte más popular en audiencias solo por detrás del fútbol, la Fórmula Uno y el críquet.

Las entradas para el torneo se agotaron en menos de quince minutos y se vendieron más de 90 000 tickets para este torneo que reúne a 128 jugadores -expandido desde los 96 de 2025- y que busca campeón entre los favoritos Luke Littler, ganador el año pasado con 17 años, Luke Humphries, Michael van Gerwen y Stephen Bunting.

La sencillez del deporte es otro de los factores que explica su éxito. En el Mundial se juega al 501, es decir, a través de las tiradas se va bajando ese número, en función de donde vaya el dardo y el primero que llega a 0 se lleva una «leg».

El primero que llega a tres «legs» suma un set y las eliminatorias de primera y segunda ronda se juegan al mejor de cinco sets, la tercera y cuarta ronda, al mejor de siete sets, los cuartos de final, al mejor de nueve sets, y las semifinales, al mejor de once sets. La gran final del 3 de enero se disputará al mejor de trece sets.

La jugada perfecta es el «nine darter», es decir necesitar solo nueve dardos para completar una «leg» -bajar de 501 a 0-. Para hacer más emocionante y recompensar esta jugada, la casa de apuestas Paddypower, uno de los patrocinadores del Mundial, daba a los jugadores 60.000 libras por lograr un «nine darter» durante el torneo. Además, otras 60.000 libras iban a la asociación para la lucha contra el cáncer de próstata en Reino Unido y otras 60.000 a un aficionado entre el público. La casa de apuestas también donaba a dicha asociación 1.000 libras por cada jugada que contabilizase 180 puntos, es decir, tres triples 20.