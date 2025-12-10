Jueves 11 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Los dos primeros clasificados, el Samsunspor turco y el Estrasburgo francés, empatados a 10 puntos, juegan este jueves contra el AEK Atenas y el Aberdeen escocés en la quinta jornada de la Liga Conferencia.

Monterrey (México). Los Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa reciben este jueves al defensor del título, el Toluca del goleador portugués Paulinho, en el duelo de ida de la final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

- NBA: Houston Rockets-Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks-Boston Celtics y New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers (01.00 GMT) y Sacramento Kings-Denver Nuggets (03.00).

- Liga Europa. 6ª jornada. Crónicas de los partidos Dinamo Zagreb-Betis (17.45 GMT) y Celta-Bolonia (20.00).

. También se juega: Midtjylland (DIN)-Genk (BEL), Utrecht (NED)-Nottingham Forest (ING), Ferencvaros (HUN)-Rangers (ESC), Ludogorets (BUL)-PAOK Salónica (GRE), Niza (FRA)-Braga (POR), Sturm Graz (AUT)-Estrella Roja (SRB), Stuttgart (ALE)-Maccabi Tel Aviv (ISR) y Young Boys (SUI)-Lille (FRA) (17.45) y Basilea (SUI)-Aston Villa (ING), Brann (NOR)-Fenerbahce (TUR), Celtic (ESC)-Roma (ITA), Oporto (POR)-Malmoe (SWE), Steaua Bucarest (RUM)-Feyenoord (NED), Friburgo (ALE)-Salzburgo (AUT), Lyon-Go Ahead Eagles (NED) y Panathinaikos (GRE)-Viktoria Plzen (CZE) (20.00).

- Liga Conferencia. 5ª Jornada. Crónica del partido Jagiellonia Bialystok (POL)-Rayo Vallecano (ESP) (17.45 GMT).

. También se juega: Haecken (SWE)-AEK Larnaca (CYP), Breidablik (ISL)-Shamrock Rovers (IRL) Universidad Craiova (RUM)-Sparta Praga (CZE), Drita (KOS)-AZ Alkmaar (NED), Noah (ARM)-Legia Varsovia (POL), Fiorentina (ITA)-Dinamo Kiev (UKR), Shkendija (MDA)-Slovan Bratislava (SVQ), Samsunspor (TUR)-AEK Atenas (GRE) (17.45) y Aberdeen (ESC)-Estrasburgo (FRA), Hamrun Spartans (MLT)-Shakhtar Donetsk (UKR), KuPS (FIN)-Lausana (SUI), Lech Poznan (POL)-Mainz (ALE), Lincoln Red (GIB)-Sigma Olomouc (CZE), Rakow (POL)-Zrinjski Mostar (BIH), Rapid Viena (AUT)-Omonia Nicosia (CYP), Rijeka (CRO)-Celje (SLO), Shelbourne (IRL)-Crystal Palace (ING) (20.00).

- España LaLiga EA Sports. Presentación de la 16ª jornada.

- México. Final, ida: Tigres UANL-Toluca (02.00 GMT del viernes).

- Costa Rica. Semifinales, ida: Cartaginés-Saprissa (02.00 GMT del viernes).

- DP World Tour. Campeonato Alfred Dunhill, en Johannesburgo (hasta 14).

