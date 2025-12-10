La Ejecutiva del COI recomendará que Pau Gasol continúe en su Comisión de Ética

Tras dos jornadas de reunión en Lausana (Suiza), la presidenta del COI, Kirsty Coventry, explicó las decisiones de la Ejecutiva, cuyos acuerdos y recomendaciones serán presentadas en la 145 Sesión del organismo, previa al inicio de los Juegos de Milán-Cortina 2026, entre ellas la continuidad de Gasol y la elección de Patricia O'Brien como presidenta de la citada Comisión de Ética, que ejerce el cargo de forma interina desde junio de 2025.

Patricia O'Brien fue secretaria general de asuntos legales de la ONU y es una personalidad independiente, que no es miembro COI, recordó.

Gasol fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) el 2 de agosto de 2021 en representación de los deportistas y es el portavoz de estos en la Comisión Ética del organismo desde mayo de 2022.

El exjugador español participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016.

La Ejecutiva del COI también decidió nominar a Soraya Aghaei Haji Agha, primera jugadora de bádminton iraní que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como miembro de la Comisión de Atletas y como candidata a miembro del COI.