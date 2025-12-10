Las parejas reinas del circuito persiguen en Barcelona coronar sus temporadas

Será la segunda edición que se dispute bajo el nombre de Qatar Airways Premier Padel Finals, tras la adquisición del circuito en 2024 por parte del grupo Qatar Sports Investments, que relevó al grupo Damm, organizador de las diez primeras ediciones.

La cita final reunirá a las ocho mejores duplas del FIP Race Ranking, que contabiliza los puntos obtenidos en 2025 en sus 22 mejores actuaciones dentro de los 24 torneos del Qatar Airways Premier Padel Tour y en más de 160 pruebas del Cupra FIP Tour.

En categoría masculina, Coello y Tapia cerrarán el año como números 1 por tercera temporada consecutiva, tras conquistar el último Major disputado en Acapulco (México) ante Alejandro Galán y Federico Chingotto, su duodécimo título del curso.

No obstante, en la capital catalana buscarán quitarse la espina de nunca haber ganado el torneo. En la última edición, llegaban como máximos favoritos tras no ceder un partido desde el Premier Pádel Málaga de julio, pero cayeron en la final ante Coki Nieto y Jon Sanz.

El torneo mantendrá el mismo formato de la temporada pasada en ambas categorías: cuartos de final repartidos entre jueves y viernes, semifinales el sábado y, el domingo, los partidos por el tercer puesto y las finales.

Los números 1 abrirán su participación el jueves frente a la dupla hispano-brasileña formada por Javi Leal y Lucas Bergamini (8º del ranking), mientras que la otra eliminatoria del día enfrentará a los argentinos Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk (5) contra la pareja hispano-argentina Juan Lebrón y Leo Augsburger (3).

El viernes será el turno de Coki Nieto, ahora formando pareja con Mike Yanguas (4), frente a la leyenda Paquito Navarro y su antiguo compañero Jon Sanz (4). Los números 2 del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingotto, debutarán frente al argentino Momo González y el español Fran Guerrero (7).

La situación que se vivirá en el circuito femenino será muy similar, puesto que Gemma Triay y Delfi Brea, en su primera temporada como pareja, también aseguraron el número uno en Acapulco después de que sus perseguidoras, Ari Sánchez y Paula Josemaría, no superasen los octavos de final.

Ahora, la dupla hispano-argentina buscará su primer 'Torneo de Maestras' juntas, después de que Triay se proclamase campeona en 2020 y 2022 y Brea en 2023. La cita se abrirá con su duelo frente a las españolas Marina Guinart y Verónica Virsada (8ª del ranking). También el jueves se enfrentarán las españolas Martita Ortega y Tamara Icardo (5) contra la dupla hispano-lusa Andrea Ustero y Sofia Araújo (4).

El viernes será el turno de Bea González y Claudia Fernández (3) frente a Alejandra Alonso y Claudia Jensen (6), y la primera fase se cerrará con Alejandra Salazar y Martina Calvo (7) contra Ariana Sánchez y Paula Josemaría (2), las campeonas de la última edición.

Será precisamente en el mismo escenario donde querrán despedirse por todo lo alto, ya que este torneo marcará la última cita como equipo de Sánchez y Josemaría tras cinco temporadas juntas, dos de ellas en lo más alto del ranking y con un total de 44 títulos conquistados.