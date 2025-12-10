Paternain: "Es especial saber que inspiras a gente a ponerse las zapatillas y correr"

Paternain, nacida en México y de padres uruguayos, vive en Estados Unidos, donde este mismo año, el pasado 30 de marzo, hizo su debut en maratón con victoria en Rockland Lake, en el Estado de Nueva York, con un tiempo de 2h27:09.

Solo dos meses antes, el 17 de enero, Paternain, de 26 años, completó exitosamente el proceso administrativo frente a World Athletics para representar a Uruguay. Anteriormente llegó a representar a Gran Bretaña -país en el que residió- a nivel juvenil en un Europeo sub-19, justo antes de mudarse a Estados Unidos.

Desde hace dos años la deportista está federada por el Club Nacional de Football y su debut representando a Uruguay se produjo en el medio maratón de Houston (Estados Unidos) el 19 de enero. Finalizó en el puesto 30 con 1h12:01, récord nacional, y mejoró la anterior plusmarca uruguaya en la distancia que era de Lorena Sosa desde agosto de 2024, con 1h17:13.

Su mayor éxito se produjo en septiembre de este año, cuando logró el bronce en maratón en los Mundiales de Tokio. La atleta uruguaya registró en meta un tiempo de 2h27:23, solo por detrás de la keniana Peres Jepchirchir (2h24:43) y la etíope Tigst Assefa (2h24:45), que se jugaron el triunfo con un esprint en la última recta.

"A todos los que me apoyaron, me animaron y me acompañaron en este camino les digo que no tienen idea de lo mucho que significa. Representar a Uruguay y vestir la 'celeste' a nivel mundial será para siempre uno de mis mayores honores. Desde pequeña, mi familia me enseñó a amar a Uruguay. Nuestra gente, nuestra cultura, nuestros valores. Compartir eso con el mundo ha sido una alegría", declara la atleta uruguaya en una carta remitida por World Athletics.

"Una de las partes más especiales de esta experiencia ha sido saber y poder escuchar a la gente decir que mi carrera les ha inspirado a ponerse las zapatillas y salir a correr. Saber que esta carrera podría tener un impacto más allá del estadio es muy gratificante y algo realmente especial", confiesa.

"Cuando llegué a la recta final del maratón ni siquiera estaba segura de que fuera la meta, solo tenía esperanzas. Entonces, crucé la línea, un cámara me dijo que iba tercera y no lo podía creer. No fui una gran deportista en la universidad. Solo llegué a los campeonatos universitarios al aire libre una vez y quedé última. Mi camino en la universidad no me llevó a este momento. Fui una de las últimas atletas en clasificarse para esta carrera y, de alguna manera, me llevé una medalla de bronce. Todavía me siento bastante surrealista", expresa.

"Todo esto quiere decir que el proceso es lo primero que el resultado, siempre. No soy de las que dicen frases insulsas pero en lo que sí creo es en intentarlo. No siempre tienes que tener una meta enorme al final, simplemente empieza. Cuando salía, no pensaba en nadie más, solo corría. Hacía lo que podía y mientras supiera que había dado lo mejor de mí, sabía que podía irme de la carrera con la cabeza bien alta", apunta.

"A todas las niñas que nos observan, espero que esto demuestre que la resiliencia y el trabajo duro pueden llegar muy lejos. Quién sabe qué les espera al otro lado del camino, pero la única manera de saberlo es intentándolo. No todos los días se gana una medalla mundial, así que creo que es importante vivir el presente. Después, me prepararé para otra maratón y haré todo lo posible para seguir representando a Uruguay a nivel mundial", concluye.