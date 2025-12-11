Viernes 12 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Las selecciones de Francia, defensora del título, y Noruega, cuatro veces campeones, se enfrenta respectivamente este viernes a las dos anfitrionas, Alemania y Países Bajos, en las semifinales del Mundial femenino de balonmano.

Belén. Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, al alegar que el recinto se ubica en terreno militar, lo que deja en el aire las esperanzas de 250 niños.

Redacción Deportes. La fiesta mayor de la NFL, el Super Bowl, se definió el día 26 cuando se conoció que los Eagles y los Chies jugarían el Supertazón; el desarrollo en Venezuela del Sudamericano de fútbol sub-20; los nuevos socios del Salón de la Fama del béisbol y el primer rugido de la Fórmula E agitaron el deporte en América en el primer mes de 2025. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- NBA. Charlotte Hornets-Chicago Bulls, Detroit Pistons-Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers-Indiana Pacers y Washington Wizards-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT del sábado), Memphis Grizzlies-Utah Jazz (01.00), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (01.30) y Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves (03.00).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). (FOTO). Semifinales, en Róterdam: Francia-Alemania (16.45 GMT) y Países Bajos-Noruega (19.45).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Sankt Moritz (Suiza) (09.15 GMT).

- Barcelona. Declaración como testigos del presidente del Barcelona, Joan Laporta (presencialmente), y los ex entrenadores Luis Enrique Marínez y Ernesto Valverde (por teleconferencia) en el marco de la investigación del Caso Negreira.

- España. LaLiga EA Sports. 16ª jornada (FOTO): Real Sociedad-Girona (20.00 GMT).

- FIFPRO publica un informe sobre las condiciones del fútbol femenino (08.00 GMT).

- Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Intercontinental. Previa de la semifinal Pyramids (EGY)-Flamengo (BRA), que se juega el sábado en Rayán (Catar).

- Partido de ida de la final del Torneo Finalización de Colombia entre Junior y Deportes Tolima.

- Previa de la final del Torneo Clausura del fútbol argentino, que enfrentará a Racing Club y Estudiantes de la Plata en el estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero.

- DP World Tour. Campeonato Alfred Dunhill, en Johannesburgo (hasta 14).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España