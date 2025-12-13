Febrero 2025: Nuevo campeón del Super Bowl, All Star de la NBA y Moto GP, las grandes emociones

1 de febrero

Paraguarí, campeón del Nacional de Interligas La Liga Regional de Paraguarí, luego de 88 años, volvió a gritar campeón luego de vencer por 1-0 a Sanjosiana, en la Finaldela 44ª edición del Campeonato Nacional Interligas de Mayores, organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

3 de febrero

Histórico traspaso en la NBA: Los Angeles Lakers confirmaron la llegada de Luka Doncic (25 años), que formará una icónica pareja con LeBron James (40), en un traspaso bomba con los Dallas Mavericks, que conmocionó a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA.

6 de febrero

Paraguay asciende al número 1 del ranking en el vóley playa sudamericano

Paraguay dio el golpe en el Circuito Sudamericano de Vóley Playa al ascender al primer lugar del ranking fe menino finalizada la según da etapa de las competencias del calendario.

Nuestro país junto a Brasil lideran las primeras posicio nes con un total de 380 puntos, completa el top 3, Argentina con 320.

La lista sigue con Perú (240), Bolivia y Ecuador (210), Chile (180), Venezue la (165) y cierra Uruguay (90).

9 de febrero

Super Bowl LIX (Nueva Orleans, EE.UU.)

Los Philadelphia Eagles acabaron con el reino de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en la NFL y se proclamaron campeones de su segundo Super Bowl tras ganar por 40-22 a los hombres de Andy Reid en la final disputada en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Los Eagles se vengaron de la derrota que los Chiefs les infligieron hace dos años en Glendale (Arizona) e impidieron a Kansas City convertirse en la primera franquicia capaz de ganar tres Super Bowls consecutivos.

14-16 de febrero

El Juego de Estrellas 2025 de la National Basketball Association (NBA) se celebró en medio de un gran marco de público en el Chase Center de San Francisco, California, escenario que albergó por primera vez el nuevo formato del evento de mitad de temporada.

La casa de los Golden State Warriors vibró con un ambiente festivo, aunque la jornada estuvo marcada por una noticia inesperada minutos antes del inicio del espectáculo principal.

El protagonista de la ausencia fue nada menos que LeBron James, veterano alero de Los Angeles Lakers y máximo anotador histórico de la NBA, quien anunció que no participaría del All-Star Game.

Por primera vez en los últimos 21 años, el “Rey” quedó fuera del tradicional encuentro debido a una lesión en el tobillo, sumada a molestias en el pie, lo que obligó a priorizar su recuperación.

16 de febrero

El tenista paraguayo Daniel Vallejo (20años y 210 del mundo en ese entonces) conquistaba su primer torneo de la presente temporada, el ITF M25 Punta del Este, en Uruguay.

Dani, favorito 1 de la llave, cumplió con las expectativas y se ad udicó el certamen al superar en la final al argentino Luciano Emanuel Ambrogui (21 años y 402 del ranking), con parciales de 6/1 y 6/4.

20 de febrero

La squashista Fiorella Gatti (17 años) se consagró campeona sudamericana en el Junior de Quito, al vencer a la brasileña Laura Silva, en lacategoría Sub 19.

El talento y dedicación de Fío puso en lo más alto del squash regional a Paraguay.

La excelente raqueta guaraní se impuso con sobriedad a la brasileña por el score de 3 sets a 1, con parciales de 11-8, 11-6, 11-13 y 11-4.

21 de febrero

Cielo Peralta hace historia en el Mundial de Aguas Abiertas

La nadadora Cielo Jazmín Peralta Höge (18 años) hizo historia al ser la primera paraguaya en competir en la Copa del Mundo Absoluto de Aguas Abiertas que se celebró en Somabay, Egipto.

Peralta, quien está radicada en los Estados Unidos y viene usufructuando una beca otorgada por la World Aquatics, logró ubicarse en el puesto 48 de la general y 4ª a nivel de Sudamérica.

23 de febrero

Olimpia se lleva el primer clásico del año

Olimpia se adjudicó en Sajonia el primer clásico del año al imponerse de remontada sobre Cerro Porteño por 2-1, en un partido relativamente parejo que el Decano inclinó a su favor con los cambios que le permitieron mejorar su fútbol a diferencia del Ciclón, que no tuvo la misma suerte con las variantes

28 de febrero

Los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), Manuel González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) han copado lo más alto del podio de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se ha disputado en el circuito ‘Chang Internacional’ de Buriram.

Es la primera vez en la que dos hermanos, Marc y Alex Márquez ocupan las dos primeras posiciones del podio en la categoría reina.

Y fue magistral porque Marc Márquez tuvo la sangre fría de dejar pasar a su hermano cuando contaba con más de un segundo de ventaja sobre él, aguantó su rebufo hasta tres vueltas del final y a partir de ahí y en sólo esas tres vueltas le ‘metió’ 1,7 segundos y entró en solitario en la línea de meta, con Alex segundo y el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en la tercera posición.