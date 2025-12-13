La joven alemana Aicher impide a Vonn hacer doblete en el descenso de St. Moritz

Aicher bajó justo después de la norteamericana, que el viernes había hecho historia al reencontrarse con la victoria y ser la esquiadora más veterana en ganar una prueba del circuito blanco, con 41 años y 55 días.

Vonn volvió a completar un buen descenso, aunque con algún error, que cubrió en 1:30.74, pero de inmediato respondió la alemana con 1:30.50 tras un recorrido en el que su depurada técnica marcó la diferencia. Por 24 centésimas le arrebataba el doblete a la estadounidense, que tan solo pudo saborear un par de minutos.

Aicher, quinta el viernes, había ganado el pasado marzo el descenso de Kvitfjell (Noruega) y el supergigante de La Thuille (Francia) y, en la presente campaña, a mediados de noviembre, había sido tercera en el eslalon de Levi (Finlandia), clara muestra de la versatilidad de esta joven germana que creció en Sundsvall (Suecia), el país de su madre Viktoria (su padre Andreas es alemán), y que se subió por primera vez a unos esquís con dos años.

Tras Aicher y Vonn completó el podio otra ilustre veterana, la italiana Sofia Goggia, a 0.29 de la germana, que el viernes había sido cuarta. Se quedó fuera de las medallas la también estadounidense Breezy Johnson (a 0.40) en su prueba 100 en la Copa del Mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vonn mantiene el liderato de la general de descenso con 180 puntos, 35 más que Aicher, en tanto que la austriaca Magdalena Egger es tercera con 116.

La general de la Copa del Mundos no sufre cambio alguno en sus puestos de privilegio, con la estadounidenses Mikaela Shiffrin como líder con 458 puntos, por los 302 de la albanesa Lara Colturi y los 294 de la neozelandesa Alice Robinson. Aicher se sitúa octava con 259 y Goggia y Vonn empatan en la undécima posición con 180.