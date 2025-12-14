Natación: Deportivo SYC, campeón

Bajo la conducción del exnadador olímpico Sergio “Yaka” Cabrera, y el trabajo técnico de los entrenadores Walter Eisenkolb y Sergio Iraira, la institución finalizó el calendario en lo más alto del podio nacional.

En la clasificación general, el Deportivo SYC se ubicó en el primer lugar, seguido por el Club Benjamín Hockin, que ocupó la segunda posición, mientras que el Deportivo Sajonia completó el podio con el tercer puesto, en un certamen que reunió a los principales exponentes de la natación del país.

La consagración estuvo acompañada de actuaciones sobresalientes y la caída de nuevos récords nacionales.

En la categoría Infantil B, la posta integrada por Santiago Codas, Rafael Ortega, Juan Mendonca y Paul Weingartshofer estableció una nueva marca paraguaya en los 4x200 m libre, con un tiempo de 8:41.00.

El mismo cuarteto también logró otro récord nacional en los 4x100 metros libre, registrando 3:53.49, superando la marca anterior de 3:56.06.

A nivel individual, Bruno Heinichen, representante del Deportivo SYC en la categoría Juvenil B, se destacó al imponer un nuevo récord nacional en los 100 metros espalda, con un excelente crono de 56.65, confirmando su proyección y alto nivel competitivo.

Por su parte, Santiago Codas volvió a ser protagonista al batir un nuevo récord nacional en la categoría Infantil B, en la prueba de los 100 metros pecho, con un tiempo de 1:07.03. Con esta marca, Codas ya acumula siete récords nacionales en lo que va de la temporada, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación paraguaya.

Toda la competencia fue fiscalizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FPDA), garantizando el cumplimiento del reglamento y la validez oficial de las marcas obtenidas.