Rusia confisca activos del boxeador ucraniano campeón del mundo Oleksandr Usyk en Crimea

"Hoy la lista de bienes nacionalizados se ha ampliado con los activos de otras 84 personas físicas y jurídicas que colaboran con Kiev. Generan ingresos en Crimea y los destinan a apoyar a los nazis ucranianos", escribió en Telegram el presidente del parlamento de la región ocupada por Rusia, Vladímir Konstantínov.

La lista incluye al deportista Oleksandr Usyk, campeón de peso pesado y peso crucero, quien según las autoridades rusas ha organizado repetidamente campañas de recaudación de fondos para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Rusia también confiscó activos que pertenecen a soldados que actualmente combaten en el frente contra Rusia y otros activistas que recaudaron fondos, como los de Volodímir Prisiazhniuk, director de la fundación Diálogo Abierto.

También se han nacionalizado las empresas Tavrida Plaza, el grupo TMM y la mina de Zasiadko, entre otras compañías.

"Continúan los esfuerzos para identificar los activos de personas capaces de perjudicar los intereses y la seguridad de la Federación Rusa y la República de Crimea", señaló Konstantínov, a lo que añadió que así "se pondrá fin a cualquier actividad dirigida contra nuestro país".

A principios de diciembre las autoridades de la ciudad federal de Sebastopol informaron haber confiscado 11 empresas en la localidad que colaboraban con las autoridades ucranianas.

En octubre de 2022, el Consejo de la República de Crimea aprobó una ley que permite la confiscación de bienes de países que considera inamistosos.

De ese modo nacionalizaron propiedades de personalidades como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el ex primer ministro ucraniano Arseni Yatseniuk; o la cantante ucraniana Jamala.