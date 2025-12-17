Polideportivo
Polideportivo

Froome dice que la Vuelta ha sido "muy especial" para él y no aclara su inmediato futuro

Mónaco, 17 dic (EFE).- El británico Chris Froome (Nairobi, 40 años), cuatro veces ganador del Tour de Francia, 2 de la Vuelta y 1 del Giro de Italia, comentó este miércoles, durante la presentación de la Vuelta 2026 en Mónaco, que la ronda española "ha sido una parte muy importante" de su carrera, al tiempo que dejó en duda la decisión de retirarse o continuar en el pelotón.

Por EFE

"En la Vuelta es donde empecé a creer en mi como corredor para disputar la general de una grande. Esta carrera ha sido una parte muy especial en mi trayectoria. Al ver las imágenes de mis participaciones en la Vuelta me vienen muchos recuerdos especiales, de alegría y de algunos sufrimientos", dijo Froome en el acto de presentación de la Vuelta.

Respecto al recorrido anunciado, el británico de origen keniano dijo que le parecía "increíble cómo los organizadores de la carrera encuentran una forma de hacer cada edición más difícil que la del próximo anterior".

Después de superar una grave caída, Froome deberá tomar en breve la decisión de retirarse del ciclismo o seguir en activo.

"Hace unos meses estaba en un hospital. No estoy realmente listo para hablar de mis planes para el futuro, pero cuando lo esté, lo sabrán todos. Puede ser en los próximos meses, pero ante todo quiero recuperar mi salud", explicó.

"Tengo una idea bastante buena, pero necesito anunciarla y decirle a todos si la llevo a cabo", concluyó.