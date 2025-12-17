Jueves 18 de diciembre de 2025

Quito. La Liga Deportiva Universitaria de Quito y la Universidad Católica se enfrentan este jueves en la final de la Copa Ecuador, a la que llegan después de deshacerse en las semifinales del Emelec y el Cuenca Júniors, respectivamente.

Redacción deportes. Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey española de fútbol, que se juegan a partido único, se completan este jueves con las visitas del Getafe al Burgos (2ª División), el Athletic Club al Ourense (1ª RFEF o tercera división), que ya eliminó a dos Primeras como el Oviedo y el Girona, y el Betis al Real Murcia (1ª RFEF).

Redacción Deportes. La fase final de la Supercopa italiana empieza este jueves en Riad con la primera semifinal, entre el Nápoles y el Milan.

Redacción deportes. Firmando hazaña tras hazaña en un 2025 inolvidable, el esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 27 años) se ha confirmado como el rey indiscutible del ciclismo mundial. Los calificativos ya escasean para juzgar la trayectoria de un corredor que acumula 108 victorias, con 4 Tour de Francia, 2 Mundiales, 1 Europeo y 10 monumentos en su palmarés. Por Carlos de Torres.

Madrid. La canadiense Summer McIntosh dio un nuevo paso en su imparable camino hacia el trono de la natación mundial, tras cerrar el año 2025 con cuatro medallas de oro y una de bronce en los Campeonatos del Mundo de Singapur, así como con tres nuevas plusmarcas universales. Por Javier Villanueva.

Redacción Deportes. El mes de julio planteó un contraste de éxito entre jóvenes y veteranas figuras, y dejó expuesta la inestabilidad futbolística de las selecciones de los tres países que acogerán el Mundial de 2026. Por Hernán Bahos Ruiz.

- NBA: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks y Indiana Pacers-New York Knicks (01.00), Brooklyn Nets-Miami Heat (00.30 GMT), Milwaukee Bucks-Toronto Raptors, New Orleans Pelicans-Houston Rockets, Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers y San Antonio Spurs-Washington Wizards (01.00), Dallas Mavericks-Detroit Pistons (01.30), Denver Nuggets-Orlando Magic, Phoenix Suns-Golden State Warriors y Utah Jazz-Los Angeles Lakers (02.00) y Portland Trail Blazers-Sacramento Kings (03.00).

- Euroliga. 17ª jornada (FOTO): Maccabi Tel Aviv-Valencia Basket (19.05 GMT) y Real Madrid-París (19.45).

- Copa del Mundo. Descenso masculino de Val Gardena (Italia) (10.45 GMT).

- Sorteo de la fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, en la sede de Conmebol en Luque (Paraguay).

- Copa Ecuador. Final: LDU Quito-U. Católica (00.00 GMT del viernes).

- Bolivia. Copa Paceña. Semifinales, vuelta: Nacional Potosí-The Strongest (22.00 GMT) y Bolívar-Blooming (00.00 del viernes).

- Guatemala. Semifinales: Municipal-Deportivo Achuapa (02.00 GMT del viernes).

- España. Copa del Rey. 1/16 final (partido único) (FOTO): Burgos (2ª)-Getafe (1ª) y Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club (1ª) (18.00 GMT) y Real Murcia (1ª RFEF)-Betis (1ª) (20.00).

- Italia. Supercopa, en Riad. Primera semifinal (FOTO): Nápoles-Milan (19.00 GMT).

- Copa Árabe, en Catar. Tercer puesto: Arabia Saudí-Emiratos Árabes Unidos (11.00 GMT); y final: Jordania-Marruecos (16.00).

- Copa del Portugal. 1/8 final: Santa Clara-Sporting (18.45 GMT) y Oporto-Famalicao (20.45).

- Resúmenes del año América. El mes de julio coronó al Chelsea en el césped y aplaudió la fugaz vuelta de 'Pacman'.

- Resúmenes del año. Ciclismo. "Tadej Pogacar, indiscutible rey del ciclismo mundial".

- Resúmenes del año. Natación internacional. "Summer McIntosh da un nuevo paso en su camino hacia el trono de la natación mundial".

- Finales Next Gen ATP, en Yeda (hasta 21).

