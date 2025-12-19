Viernes 19 de diciembre de 2025

Valencia (España). El estadio Mestalla abre este viernes la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports española con un enfrentamiento entre el Valencia y el Mallorca, dos equipos que buscan tres puntos que les sirvan como balón de oxígeno para distanciarse de los puestos de descenso en el último partido del año.

Redacción Deportes. Brasil extendió su dominio en el deporte continental en agosto, mes en el que festejó los títulos obtenidos en la Copa América femenina de fútbol disputada en Ecuador y en los II Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción. Por Hernán Bahos Ruiz

Madrid. Alemania confirmó su dominio europeo en el adiós de Scariolo; España, plata en femenino. Al cierre de 2025, la selección alemana de baloncesto consiguió reafirmar su dominio con el segundo oro europeo de su historia, esta vez con Álex Mumbrú como seleccionador. Por Pedro Martín.

- A 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1, el periodista argentino Fernando Tornello dialoga con la Agencia EFE sobre el libro 'Amigos de América', en el que cuenta diferentes anécdotas e historias del deporte motor. (FOTO) (VÍDEO)

- Euroliga. 17ª jornada (FOTO): Barça-Baskonia (19.30 GMT).

- NBA: Boston Celtics-Miami Heat y New York Knicks-Philadelphia 76ers (00.00 GMT), Atlanta Hawks-San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls (00.30) y Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder (02.30).

- Copa del Mundo. Supergigante masculino de Val Gardena (Italia) (10.45 GMT).

- Italia. Supercopa, en Riad. Segunda semifinal (FOTO): Bolonia-Inter (19.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 17ª jornada (FOTO): Valencia-Mallorca (20.00 GMT).

- Alemania. 15ª jornada: Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (19.30 GMT).

- Previa del duelo del sábado por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino, que enfrenta a Platense, ganador del Torneo Apertura 2025, con el Estudiantes de La Plata, ganador del Torneo Clausura 2025.

- Finales Next Gen ATP, en Yeda (hasta 21).

