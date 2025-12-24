La NBA celebra la Navidad con otro duelo Shai-Wembanyama y un clásico LeBron-Durant

Por segundo año consecutivo, el baloncesto debe convivir con la competencia directa de la NFL en este día tan señalado. El fútbol americano ha programado dos encuentros de alto perfil para intentar arrebatar el liderazgo de audiencia a la canasta. Esta rivalidad por el rating ha obligado a la NBA a diseñar una de sus carteleras más atractivas de la década.

El duelo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se presenta como el gran plato fuerte táctico de la jornada. Los Spurs han sido el verdugo recurrente de Shai Gilgeous-Alexander, derrotando a los favoritos del Oeste en momentos clave de este curso. Ambos equipos representan el éxito de construir dinastías a través del draft bajo las nuevas y estrictas normas financieras.

La nostalgia llegará a Los Ángeles con un nuevo enfrentamiento entre las leyendas vivientes LeBron James y Kevin Durant. James disputará su partido navideño número veinte en una temporada que muchos analistas señalan como la última de su extensa carrera. El veterano ha admitido que, aunque ama el juego, preferiría pasar este día descansando en el sofá con su familia.

Los New York Knicks abrirán la actividad en el Madison Square Garden enfrentando a los Cavaliers tras ganar la NBA Cup. Esta será la aparición número 58 de la franquicia neoyorquina en Navidad, consolidándose como el equipo con más tradición en esta fecha. Los Cavaliers, por su parte, regresan al escenario navideño tras una larga ausencia que se prolongaba desde 2017.

La jornada también servirá de escaparate para el futuro con el debut del novato Cooper Flagg frente a los Golden State Warriors. Stephen Curry pondrá a prueba el talento del joven de Duke en un duelo generacional que promete espectáculo en San Francisco. Es la primera vez que el nuevo fenómeno de los Mavericks se enfrenta a la presión mediática de esta festividad.

El cierre de la maratón quedará a cargo de un duelo de titanes entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic y Anthony Edwards serán los responsables de poner el broche final a un día cargado de intensidad competitiva. Será la culminación de un esfuerzo logístico que moviliza a miles de profesionales para ofrecer el mejor baloncesto del planeta.