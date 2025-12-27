Fallece Cida Guimarães, pionera del baloncesto femenino en Brasil

Exjugadora en la posición de pivot, Cida Guimarães fue una de las principales figuras de la selección brasileña durante la década de 1950.

“El baloncesto brasileño perdió este sábado una de sus primeras estrellas, dentro y fuera de la cancha. Cida ayudó a construir un camino sólido para las nuevas generaciones, rompiendo prejuicios y conquistando espacio y títulos”, señala el comunicado de la CBB.

La basquetbolista conquistó dos títulos sudamericanos, en 1954 y 1958, además de sumar dos medallas de plata y una de bronce en la misma competición continental.

En los Juegos Panamericanos también subió al podio con una plata y un bronce. Natural de Descalvado, en el estado de São Paulo, la bicampeona pertenecía a una familia con fuerte tradición en el baloncesto y hasta llegó a compartir cancha con su hermana María Helena Cardoso, quien más tarde se destacó como jugadora y entrenadora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Madre de cuatro hijos, entre ellos el exjugador Cadum Guimarães, la basquetbolista dejó un legado deportivo que trascendió generaciones. En la nota, la Confederación expresó sus condolencias a familiares y amigos y recordó a Guimarães como “un ejemplo de garra, talento y amor al baloncesto y a la vida”. EFE