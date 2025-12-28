Dani Vellejo con miras al 2026: Curso hacia Australia

Los fanáticos del tenis tendrán garantizados cuatro intensos días de acción durante el evento clasificatorio del Abierto de Australia 2026, tal como lo confirma la publicación oficial de las listas de inscriptos.

El certamen contará con la presencia de figuras con experiencia en Grand Slam, talentos emergentes y destacados representantes australianos, dentro de un total de 128 jugadores y jugadoras que iniciarán la competencia el lunes 12 de enero en Melbourne Park.

Las rondas finales de la clasificación se disputarán el jueves 15 de enero en distintos escenarios del complejo, completando una nutrida agenda tenística.

Para acceder al cuadro principal del AO 2026, los tenistas deberán ganar tres partidos consecutivos, en busca de uno de los 16 cupos disponibles tanto en individuales masculinos como femeninos.

En cuanto a las invitaciones, aún restan por asignarse tres wild cards para el cuadro principal masculino y una para el femenino, lo que añade expectativa a la previa del primer grande de la temporada.

