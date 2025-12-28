DeChambeau no asegura su renovación por LIV: "Las cosas tienen que cambiar"

DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, subraya que "hay muchas cosas que revisar" y que aunque su voluntad es formalizar la renovación, no hay que darla por hecha.

"Las conversaciones están en proceso. Tenemos que llegar a un punto en el que ambas partes se entiendan bien. Y creo que eso puede pasar, pero nunca se sabe", señala en declaraciones al canal de golf Flushing It.

Las afirmaciones de DeChambeau llegan cinco días después de que su compatriota Brooks Koepka, otra de las figuras de LIV desde su creación en 2022 en competencia con el PGA Tour estadounidense, anunciara que no seguirá en el circuito saudí en 2026 al llegar a un acuerdo para rescindir su contrato.

"Con la marcha de Brooks, desde luego, se abren situaciones únicas. Quiero hacer crecer el golf por equipos en todo el mundo, pero tiene que ser lo correcto. Y hay muchas cosas que tienen que hacerse para que sea lo correcto… Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que mejorar”, incide el jugador californiano, de 32 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la salida de Koepka, ganador de cinco 'majors' -tres Campeonatos de la PGA y dos Abiertos de Estados Unidos-, LIV pierde a uno de sus baluartes, aunque mantiene a DeChambeau, a la espera de si renueva o no, al español Jon Rahm y al inglés Tyrrell Hatton, entre otras figuras.

Para el capitán del equipo Crushers, su mente está en seguir apostando por el circuito saudí -"es donde pongo mi base y donde quiero estar"-, pero insiste en que no hay nada cerrado: "Al final, tiene que tener sentido para todo el mundo. Porque también podría hacer golf de YouTube y estaría perfectamente”.

DeChambeau admite que no esperaba la marcha de Koepka -"siempre hubo rumores, pero fue un 'shock' cuando lo vi"- y considera que el PGA Tour no debería facilitarle la vuelta a este circuito: "Deberían hacerlo según el reglamento y no dar ninguna exención especial, porque si hay una exención especial, se abren las puertas para que otros hagan lo mismo… y eso es una pendiente resbaladiza”.

Revela que los ingresos obtenidos por su equipo de LIV "están por encima de los veinte millones de euros", y elogia la gestión del consejero delegado de LIV, Scott O'Neil, al tiempo que explica que los directivos del circuito no le consultan en exceso. "No tengo mucha voz. A veces desearía tener más, pero así es la vida. Yo no dirijo la organización”, añade.