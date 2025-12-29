Agosto 2025: Un mes de grandes emociones

3 de agosto

Cerro Porteño se apodera del primer clásico del segundo semestre

Cerro Porteño sacó a relucir la fortaleza mental de la que carecía en los clásicos para derrotarle a Olimpia por 3-2, después de 13 partidos, protagonizando una remontada espectacular en Ciudad del Este, con un inesperado héroe, el “Gordito” Aliseda, autor de un doblete.

El Decano, que desperdició un penal, no fue capaz de conservar una apreciable ventaja.

Presentación del Team Paraguay para los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025

El Corazón de América late cada vez con más fuerza a solo 5 días del inicio de los II Juegos Pana cial del Team Paraguay con más de 300 deportistas que estarán en todas las modalidades de Asu2025. mericanos Junior que albergará nuestro país del 9 al 23 de agosto, donde se recibirá a más de 4.000 atletas provenientes de 41 países.

En un emotivo acto en el velódromo del Comité Olímpico Paraguayo, se realizó la presentación oficial de la remera Nicole Anahí Martínez (22 años) y el atleta Lars Anthony Flaming (22) portarán la bandera nacional durante los actos inaugurales, que serán el próximo sábado en el estadio Defensores del Chaco. La fiesta multideportiva juvenil está lista.

6 de agosto

Gonzalo Valdovinos, campeón de boxeo en Estados Unidos

El joven peleador Gonzalo Valdovinos Weiler se consagró campeón en el Torneo de Boxeo Amateur World of Havoc que se celebró en la ciudad de Orlando, Florida, EE.UU.

Gonzalo se coronó en la Categoría Juvenil de 154 libras (70 kilos), con lo cual se pudo ubicar en el séptimo lugar del ranking nacional de su nivel, en los Estados Unidos de América.

9 de agosto

Paraguay alberga por primera vez unos Juegos Panamericanos Junior con gran despliegue en la inauguración

Los II Juegos Panamericanos Junior “Asu2025” se dieron inicio con una megafiesta colorida en el mítico estadio Defensores del Chaco, donde se observó desde un espectáculo de drones hasta diversos artistas (cantantes y bailarines) que dieron la bienvenida a los más de 4.000 atletas de 41 países que estarán en competencia a lo largo de dos semanas en las distintas sedes de nuestra capital.

El acto de apertura, llevado a cabo en un escenario totalmente repleto, estuvo encabezado por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic. Además, el presidente de la República, Santiago Peña, su es posa, la primera dama Leticia Ocampos (quienes fueron fuerte mente abucheados), y el copresidente del comité organizador de Asu2025 y titular de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, César Ramírez.

10 de agosto

Llegó la primera medalla de Paraguay y fue de oro en los Juegos Asu2025

La remera y abanderada paraguaya Nicole Anahí Martínez (22 años) dio la primera alegría al país al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

El remo entregó las primeras tres de las cuatro preseas del Team Paraguay en el segundo día de competencias.

15 de agosto

Paraguay hace historia con Julio Mirena, campeón mundial

El extraordinario patinador de velocidad Julio César Mirena (29 años) hizo historia con Paraguay al consagrarse campeón del mundo en el World Skate que se celebra en Chengdu, China.

Julio César Mirena, quien viene llevando en alto país en cada competencia, recibió el oro tras un gran trabajo en la pista.

El atleta del Team Paraguay subió a lo más alto en la prueba de 5.000 metros pista, carrera por puntos en los World Games 2025.

23 de agosto

Finalizan los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025 con un rotundo éxito y con el Team Paraguay superando el medallero

Tras dos semanas de intensas jornadas cargadas de deportes, ayer culminó, de forma exitosa, la fiesta multideportiva juvenil más grande del continente: los II Juegos Panamericanos Junior “Asu 2025”.

Paraguay fue testigo de un hecho histórico y sin precedentes al realizar un evento de semejante envergadura, dejando bien alta la vara para futuros compromisos internacionales.

La ceremonia de despedida de las 41 delegaciones que conforman la Organización Deportiva Panamericana tuvo lugar anoche en el Comité Olímpico Paraguayo, con la presencia de autoridades locales e internacionales.

En el lugar se realizó el desfile de los atletas, un momento artístico con baile y música en vivo, y culminó con el apagado de la llama panamericana, que dio cierre definitivo a Asu 2025.

Paraguay, meta superada

El Team Paraguay superó la meta establecida y cerró su participación con 23 preseas en el medallero, dejando muy atrás lo conquistado en Cali 2021, donde se habían logrado 10 metales.

No había dudas de que los abanderados, la remera Nicole Martínez (22 años) y Lars Flaming (22), de atletismo, celebrarían medallas de oro, pero la gran sorpresa fue, sin dudas, Fiorella Gatti (17), de squash, quien rompió todos los esquemas al sumar la tercera presea dorada para nuestro país. Los tres lograron además la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de mayores Lima 2027.

Además, Paraguay consiguió seis medallas de plata y catorce de bronce, alcanzando una cifra histórica para el deporte nacional y consolidando una actuación inolvidable en Asu 2025.

24 de agosto

Agua Marina es la primera ciclista paraguaya en ganar una vuelta europea

La ciclista Agua Marina Espínola (Farto Kiroot) escribió una página dorada para el deporte nacional al coronarse como la primera paraguaya campeona de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader femenina, disputada en España.

La guaraní, de 29 años, se impuso con autoridad tras completar las dos etapas de la prueba en un tiempo de 3h53’16’’, aventajando por casi dos minutos a la portuguesa Beatriz Roxo, segunda, y a la australiana Cassia Boglio, que completó podio.

La jornada decisiva, con final en Molina de Aragón, estuvo marcada por el encadenado de puertos que seleccionó al grupo de favoritas. La paraguaya supo atacar en el momento justo, desmarcándose para alcanzar en solitario la meta y sellar un triunfo histórico.

28 de agosto

El Rally Mundial aterriza en Paraguay y arranca con éxito

Paraguay se convierte desde esta fecha en el país número 38 en ser sede de una fecha del Mundial de Rally, con el claro objetivo de ofrecer un Rally del Paraguay que sea memorable.

El momento más esperado, soñado y anhelado por décadas ahora se convierte en una bella, pero a la vez desafiante realidad, que re quiere de un cierre magnífico para que podamos decir misión cumplida y por muchos años más del WRC en casa.

30 de agosto

Cerro Porteño logra su décima corona en el futsal

La Liga Premium de Futsal FIFA no conoce a otro monarca Absoluto si no a Cerro Porteño que conquistó su décima estrella. Los Azulgranas vencieron 6-4 a Afemec en el partido de vuelta.

Desde su creación del máximo torneo de futsal paraguayo, en 2015, Cerro Porteño acaparó los diez títulos absolutos disputados.

31 de agosto

Rally del Paraguay brilla y corona a Ogier

La primera edición del Rally del Paraguay, décima prueba del Mundial de Rally WRC, tuvo un cierre maravilloso y dejó muy en alto el nivel de organización de nuestro país, coronando en su debut al ocho veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier (Toyota).

Por su parte, el compatriota Fau Zaldívar estuvo a la altura y subió al segundo escalón del podio en la WRC2 Challenger, fue cuarto en la WRC2 y undécimo en la general