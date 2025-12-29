Enero 2025: Varias coronas y debuts en el arranque de la temporada deportiva

6 de enero

El mejor tenista de nuestro país Adolfo Daniel Vallejo hizo su aparición en el primer Grand Slam del Año, Abierto de Australia donde quedó en la segunda ronda del qualy.

Vallejo alcanzó un triunfo histórico para su carrera en la primera ronda de la fase de clasificación del Abierto de Australia, superando al búlgaro Adrián Andreev, por doble 6/4.

Luego cayó en segunda ronda frente al japonés Yasutaka Uchiyama por 4-6; 6-3 y 6-4.

17 de enero

El piloto saudí Yazeed Al-Rajhi sucede a Carlos Sainz como ganador del Dakar2025. Al-Rajhi de Toyota (con Timo Gottschalk, ex copiloto del madrileño en la navegación) ha inscrito su nombre en los libros de historia del rally más duro del planeta al conseguir su primer Touareg en la categoría de coches.

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) le dio una histórica victoria a Arabia Saudí en la categoría ultimate (coches) en el Rally Dakar y fue recibido como un héroe en Shubaytah para celebrar el primer triunfo de un piloto de este país en las 47 ediciones de la prueba.

Al Rajhi, además, se coronó campeón una década después de su primera participación en la carrera, en la que ganó una etapa en 2015 y luchó por la general hasta el final.

El saudí tomó el relevo en el palmarés de la prueba del español Carlos Sainz, cuádruple vencedor del Dakar, que este año se vio obligado a abandonar por problemas en su Ford Raptor al final de la etapa de 48 horas celebrada el 5 y el 6 de enero.

18 de febrero

Patinaje artístico: Sara Bogado deslumbró con oro mundial

Sara, la atleta del Team Paraguay, se alzó la medalla de oro en la modalidad Solo Dance de patinaje sobre ruedas, en categoría Juvenil Internacional, en la competencia de la World Skate America’s Cup Orlando 2025, que se disputó en enero pasado, en Florida, Es tados Unidos.

Bogado integra desde los 12 años el seleccionado nacional donde obtuvo logros importantes para el patinaje sobre ruedas en la modalidad Solo Dance Internacional, específicamente en Panamericanos de Naciones, donde se adjudicó la medalla de plata.

24 de enero

Se inició el torneo Apertura del fútbol paraguayo 2025 con un movido mercado de pases.

Se abrió fuego en el Apertura con un par de partidos. En Santísima Trinidad se registró la victoria (2-1) de Ameliano sobre Trinidense. En Itauguá, Luqueño no pudo contra uno de los benjamines, Tembetary (1-1).

25 de enero

La tenista estadounidense Madison Keys se consagró campeona del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

La tenista estadounidense Madison Keys (N.14) derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.1) en la final del Abierto de Australia, para lograr a los 29 años el primer título del Grand Slam de su carrera, en Melbourne.

En un partido de alta calidad, pese a que Sabalenka no demostró en muchos momentos su nivel habitual, Keys superó a la favorita en poco más de dos horas de juego y tres set (6-3, 2-6 y 7-5), privando a la bielorrusa de sumar su tercer título consecutivo en Melbourne.

Valeria Santander, campeona en Cali

La tenista paraguaya Valeria Santander se coronó en la final de singles de la Copa Indervalle, correspondiente a la Gira Cosat, sumando otro título, pues también había conquistado elcetro en dobles,el 24 de enero.

26 de enero

El italiano Jannik Sinner se coronó campeón en la rama masculina del Abierto de Australia.

El italiano Jannik Sinner (1), primer cabeza de serie, consiguió su tercera corona ‘slam’ en lo que fue la tercera final ‘major’ perdida por el alemán Alexander Zverev (2), tras superarle en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6(4) y 6-3, tras dos horas y 42 minutos.

Jannik Sinner, que se situó a tan sólo un Grand Slam de los cuatro títulos ‘major’ del español Carlos Alcaraz, se convirtió en el primer italiano, tanto en hombres como en mujeres, en alcanzar tres títulos del Grand Slam, al superar los tres de su compatriota Nicola Pietrangeli.

Vóley playa: Fiorella Núñez y Laura Ovelar festejan el título en Comodoro Rivadavia

Las paraguayas Fiorella Núñez y Laura Ovelar siguen firmes en el Circuito Sudamericano de Vóleibol Playa temporada 2024/2025 y conquistaron el campeonato en la segunda parada,en Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.

Fio y Lau consiguieron el cetro en la playa Rada Tilly de la ciudad argentina, luego detres días de competencia y tras vencer a ladupla bra sileña integrada por Tali ta/Hegeile. El score favo rable a las albirrojas fue de 2-0, con parciales de 21-18 y 21-19.