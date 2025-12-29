In Memoriam: El adiós de grandes personalidades del deporte

2 de enero

Ágnes Keleti, legendaria gimnasta artística húngaro-israelí considerada la campeona olímpica más longeva de la historia

Agnes Keleti, falleció a la edad de 103 años en la ciudad de Budapest. Conquistó un total de diez medallas olímpicas —cinco de oro, tres de plata y dos de bronce— en los Juegos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956, consolidándose como una de las grandes leyendas de la gimnasia artística.

Su historia trascendió los logros deportivos: sobreviviente del Holocausto, símbolo de resiliencia y referente indiscutido del olimpismo, continuó ligada al deporte como entrenadora, dejando una huella profunda en generaciones de atletas. Keleti será recordada por su excelencia, su fortaleza y su legado eterno en la historia del deporte mundial.

3 de febrero

Antônio Lima dos Santos “Lima”, futbolista brasileño

Conocido simplemente como Lima, fue uno de los grandes ídolos del Santos FC, falleció a los 83 años tras una breve internación por problemas cardíacos y renales. Figura emblemática de la era dorada del club albinegro, disputó 692 partidos con la camiseta del Santos entre 1961 y 1971, marcó 63 goles y se destacó por su extraordinaria versatilidad en el campo, siendo capaz de jugar como defensor, lateral, mediocampista o atacante.

Con la camiseta santista conquistó 22 títulos oficiales, incluidos dos Mundiales de Clubes y dos Copas Libertadores, compartiendo cancha con leyendas como Pelé y formando parte de uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol.

Lima también defendió la Selección Brasileña, participó de la Copa del Mundo de 1966 y tras su retiro siguió vinculado al Santos como entrenador y formador de jóvenes talentos. Su legado de entrega, pasión y polivalencia quedará impreso para siempre en la historia del club y en el corazón de los aficionados.

27 de febrero

Fallece Boris Spassky, Gran Maestro Internacional de Ajedrez y protagonista de la denominada “Partida del Siglo” contra el estadounidense Bobby Fischer en 1972

El mundo del ajedrez despidió a Boris Spassky, legendario gran maestro soviético, nacionalizado francés, y campeón mundial entre 1969 y 1972, considerado una de las figuras más brillantes y elegantes de la historia del juego ciencia. Dueño de un estilo universal, creativo y profundo, Spassky dejó una huella imborrable en la élite del ajedrez internacional.

Su nombre quedó eternamente ligado al histórico Campeonato Mundial de 1972 frente a Bobby Fischer, un duelo que trascendió lo deportivo y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Más allá de los resultados, Spassky será recordado por su caballerosidad, su aporte intelectual al ajedrez y su legado como uno de los grandes campeones de todos los tiempos.

5 de marzo

Fred Stolle, legendario tenista australiano de la llamada “era dorada” del deporte

Falleció el 5 de marzo a los 86 años. Stolle se destacó como uno de los jugadores más completos de su generación, conquistando dos títulos de Grand Slam en individuales: Roland Garros en 1965 y el US Championships en 1966, sumando un palmarés total de 19 majors entre individuales, dobles y dobles mixtos. Fue parte fundamental de los equipos de Australia que dominaron la Copa Davis entre 1964 y 1966 y alcanzó el ranking mundial Nº 1 durante su carrera, además de ser miembro del Salón Internacional de la Fama del Tenis.

Tras su retiro de la competencia, continuó vinculado al tenis como entrenador y comentarista televisivo, compartiendo su pasión y conocimiento con nuevas generaciones y audiencias de todo el mundo. Su legado deportivo, su espíritu competitivo y su carácter afable lo convirtieron en un referente del tenis australiano y mundial.

9 de marzo

Akinori Nakayama, legendario gimnasta japonés y multicampeón olímpico

El mundo de la gimnasia artística despide con respeto a Akinori Nakayama, quien falleció a los 82 años a causa de un cáncer de estómago, según informó la Federación Japonesa de Gimnasia. Nakayama dejó una huella imborrable en el deporte al conquistar 10 medallas olímpicas, incluidas seis de oro en los Juegos de México 1968 y Múnich 1972, brillando tanto en competencias por equipos como en aparatos individuales como anillas, paralelas y barra horizontal.

Más allá de su extraordinario palmarés, Nakayama influyó profundamente en la gimnasia mundial: un movimiento de balanceo en las anillas lleva su nombre, un testimonio de su innovación técnica y legado competitivo. Tras su retiro, continuó ligado al deporte como entrenador y líder dentro de la comunidad gimnástica, inspirando a generaciones de atletas con su ejemplo de excelencia, disciplina y pasión por la gimnasia.

21 de marzo

George Foreman, boxeador estadounidense, campeón olímpico y dos veces campeón del mundo en la categoría peso pesado

Una figura emblemática del boxeo estadounidense que falleció a los 76 años. Foreman se destacó por su imponente fuerza y estilo agresivo que le permitió dominar el ring durante décadas. Entre sus combates más recordados destacan los enfrentamientos contra Joe Frazier, Ken Norton y Muhammad Ali, especialmente la histórica derrota ante Ali en “The Rumble in the Jungle” (1974), un duelo que quedó para siempre en la historia del boxeo. Tras su regreso al boxeo a los 38 años, Foreman protagonizó otra hazaña al convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados más veterano de la historia, consolidando su nombre entre los grandes del deporte.

Durante su carrera, Foreman dejó un legado de 76 victorias, 68 por nocaut, y su poderío en el ring y capacidad de recuperación lo convirtieron en un rival temido por todos. Su historia deportiva se entrelaza con algunos de los nombres más icónicos del boxeo, y será recordado como uno de los pesos pesados más dominantes y carismáticos de todos los tiempos, un verdadero referente para generaciones de púgiles y aficionados.

27 de marzo

Fallece Christian Mareco, reconocido periodista deportivo del grupo ABC

El periodismo deportivo paraguayo está de luto por el fallecimiento de Christian Eduardo Mareco, periodista de ABC Digital y ABC Cardinal, quien desde hace años enfrentaba una enfermedad.

Mareco no logró superar una intervención quirúrgica que se le practicó. Christian se unió al equipo de ABC, área de Deportes, alrededor del año 2011. En 2016 asumió la coordinación del área de Deportes en la 730 AM ABC Cardinal, la radio más influyente del país en el ámbito deportivo.

Además, se desempeñó como conductor del programa de TV especializado “ABC Motor” y fue coconductor de “El Cardinal Deportivo”; asimismo, coordinaba la sección Deportes de ABC Digital y redactaba materiales también para la sección impresa.

Su pasión por el deporte y su compromiso con la comunicación lo convirtieron en una figura muy querida dentro del periodismo paraguayo. Su carisma y entrega lo hicieron destacar en cada transmisión.

20 de mayo

Niño Benvenuti, campeón olímpico de peso welter en los juegos olímpicos de Roma 1960

Legendario boxeador italiano, medallista olímpico y campeón mundial en dos categorías, quien falleció a los 87 años en Roma. Benvenuti brilló primero como amateur, coronándose campeón olímpico en los Juegos de Roma 1960 y recibiendo el prestigioso trofeo Val Barker como el mejor boxeador del torneo. En su carrera profesional, dominó tanto la división de peso superwelter como la de peso medio, conquistando títulos mundiales entre 1965 y 1970 y consolidándose como uno de los grandes del boxeo europeo y mundial.

Su recorrido sobre el ring estuvo marcado por rivalidades memorables: las épicas batallas contra Emile Griffith en el Madison Square Garden y los históricos enfrentamientos con Carlos Monzón, que lo despojaron del título mundial en 1970, quedaron grabados en la memoria del deporte. A lo largo de su carrera profesional registró un impresionante récord de 82 victorias (35 por nocaut), siete derrotas y un empate en 90 combates, y dejó un legado imborrable de técnica, valentía y elegancia pugilística.

25 de junio

Máster Sergio Baró Long se eleva hasta el cielo

El deporte paraguayo está de duelo con el fallecimiento del máster Sergio Baró Long, quien aunque nació en Cuba, buena parte de su vida profesional desde hacía más de 20 años la dedicó a la formación de camadas de atletas en nuestro país. El país extrañará al maestro Baró pero sobre todo la élite de deportistas paraguayos a los que forjó merced a sus conocimientos en múltiples disciplinas deportivas, con énfasis en las olímpicas.

3 de julio

Diogo Jota y André Silva, futbolistas portugueses pierden la vida en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, España

Diogo Jota, delantero de 28 años, fue una figura brillante en Europa, con una trayectoria que lo llevó desde las divisiones juveniles del Gondomar SC y el FC Porto hasta convertirse en referente del Wolverhampton Wanderers y, desde 2020, del Liverpool FC, donde fue pieza clave en la conquista de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga. Internacional con Portugal, disputó 49 partidos y marcó 14 goles, contribuyendo a las victorias de la selección en la UEFA Nations League 2019 y 2025.

Su hermano André Felipe Silva Jota, de 25 años, también futbolista profesional, se desempeñaba como mediapunta en el Futebol Clube Penafiel de la Segunda División de Portugal, donde se había consolidado como un jugador importante con técnica, visión y velocidad, tras formarse en las canteras del Porto y otros clubes luso. La pérdida de ambos no solo enlutó a sus familias, sino también al fútbol portugués y europeo, generando homenajes de clubes, compañeros y aficionados, que recuerdan la pasión y el talento con que honraron su profesión.

14 de julio

Fauja Singh, falleció a los 114 años en Beas Pind

El maratonista británico‑indio conocido como el “El Tornado con Turbante” falleció a los 114 años luego de ser atropellado por un vehículo en su pueblo natal de Beas Pind, en Punjab, India. Singh alcanzó fama internacional por desafiar todas las expectativas sobre edad y rendimiento físico, comenzando a correr maratones a los 89 años y llegando a completar nueve maratones, incluido un hito histórico en el Toronto Waterfront Marathon cuando tenía 100 años, lo que lo convirtió en una inspiración global para corredores de todas las edades.

Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, gran referente del pugilismo femenino argentino.

Falleció a los 47 años tras permanecer internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Oliveras, que debutó como profesional en 2005 y se destacó por su estilo aguerrido y potencia en el ring, fue campeona mundial en seis oportunidades en diversas categorías, convirtiéndose en un ícono del boxeo femenino en Argentina y América Latina con un récord de 33 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Su carrera estuvo marcada por grandes combates —incluida la histórica conquista del título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo en 2006— y por su espíritu de superación dentro y fuera del cuadrilátero, al superar dificultades personales y convertirse en símbolo de perseverancia para muchas mujeres. Más allá de sus logros deportivos, Oliveras también dejó huella en la comunidad como entrenadora, referente social y voz activa por la equidad en el deporte, y será recordada por su coraje, pasión y legado inspirador.

23 de julio

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre y la WWE.

Hogan fue una de las figuras más influyentes de la WWE (World Wrestling Entertainment), llevando la lucha libre a un público masivo en los años 80 y 90. Con su característico carisma, musculatura imponente y el famoso grito “Hulkamania”, se convirtió en un símbolo cultural y en uno de los luchadores más reconocidos a nivel mundial, enfrentándose a rivales legendarios como Andre the Giant, Randy “Macho Man” Savage y The Ultimate Warrior.

Durante su carrera, Hogan ganó múltiples campeonatos, incluyendo cinco títulos de la WWE y un título mundial de WCW, además de protagonizar eventos históricos como WrestleMania y sus épicas batallas por la supremacía de la lucha libre. Más allá del ring, dejó un legado como personalidad mediática y promotor del deporte-espectáculo, inspirando a generaciones de luchadores y aficionados, y consolidándose como una verdadera leyenda del entretenimiento deportivo.

2 de agosto

Mario Belén Moreira, colega fallecido

El colega Mario Belén Moreira (72 años), conocido reportero deportivo, falleció en el Hogar Geriátrico Gijón Róga de Luque.

Mario Belén se desempeñaba principalmente como colaborador de la prensa escrita en los últimos años. Conocido por su tranquilo andar, calidez humana y hasta inocencia se podría decir, el popular Mario Belén supo cultivar la amistad de los colegas, recorriendo los campos de juego principalmente de los deportes amateur, casi siempre al lado del colega Pedrito García. Tras varios meses de enfermedad y sufriendo ya problemas de memoria. Paz en su tumba.

14 de setiembre

Esteban César Racca, rugbier argentino

Falleció tras descompensarse en medio de un partido con el Old King Club durante un encuentro del torneo Pre Intermedia‑Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay, cuando Racca, tras participar en una formación de scrum, salió de la jugada, dio unos pasos y cayó súbitamente al suelo. A pesar de la inmediata asistencia médica y las maniobras de reanimación, no pudo recuperarse y murió poco después. La autopsia determinó que su deceso fue consecuencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe recibido minutos antes en el desarrollo del juego.

Compañeros, rivales y la comunidad del rugby expresaron su profundo dolor por la pérdida de un atleta apasionado por la ovalada, cuya entrega dentro del campo se reflejaba en cada acción. El Old King Club publicó un mensaje conmovedor destacando su amistad, su compromiso con el deporte y el impacto humano que dejó en quienes compartieron equipo y vestuario. Su partida repentina recuerda la fragilidad de la vida y deja una huella imborrable en la historia de quienes lo conocieron y admiraron.

Miguel Ángel Senz, maestro de Taekwondo, Karate Full Contact y referente de las artes marciales en Paraguay.

Falleció a los 68 años, nacido en Asunción, Senz dedicó más de cinco décadas a la práctica y difusión de las disciplinas marciales, alcanzando múltiples campeonatos nacionales e internacionales y destacándose como 15 veces campeón sudamericano de Full Contact. Con una graduación de noveno dan en Taekwondo, fue reconocido no solo por sus logros deportivos sino también por su compromiso con la formación técnica y ética de atletas.

Además de su carrera como competidor, Senz fue fundador y director del histórico Instituto Chong Ji, semillero de generaciones de cinturones negros, y ocupó cargos de liderazgo como presidente de la Asociación Chong Ji de Cintos Negros y presidente honorario de la Confederación Paraguaya de Artes Marciales Tradicionales (COPAMT). Su influencia trascendió los tatamis: formó a miles de practicantes con un enfoque en disciplina, respeto y esfuerzo, y recibió numerosos reconocimientos por su aporte al deporte y a la comunidad. Su legado permanecerá vivo en cada alumno que continúa difundiendo sus enseñanzas y en el crecimiento de las artes marciales en Paraguay y en la región.

8 de octubre

Miguel Ángel Russo, entrenador de fútbol

Figura emblemática por más de tres décadas en los banquillos, dirigió a clubes de Argentina, Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, dejando su mayor huella en Boca Juniors, con el que conquistó la Copa Libertadores 2007, uno de los triunfos más celebrados en la historia del club. También tuvo pasos destacados por Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Millonarios, entre otros, consolidándose como uno de los técnicos más respetados del continente.

Su trayectoria fue admirada tanto por su capacidad táctica como por su liderazgo humano dentro del vestuario y fuera de él. En sus últimos meses retomó la dirección de Boca Juniors para disputar competencias internacionales antes de retirarse por motivos de salud, y su muerte generó una oleada de homenajes en Argentina y el mundo del fútbol, desde clubes rivales hasta selecciones y figuras del deporte. La figura de Russo perdurará en la memoria de los aficionados como un símbolo de pasión, entrega y compromiso con el juego.

30 de octubre

Charles Coste, el mas longevo de los campeones olímpicos, falleció a los 101 años

Coste fue uno de los grandes protagonistas de la pista de posguerra, campeón olímpico en la prueba de persecución por equipos en los Juegos de Londres 1948, luego de una histórica victoria junto a sus compañeros Pierre Adam, Serge Blusson y Fernand Decanali que marcó un hito para el ciclismo francés en la primera cita olímpica tras la Segunda Guerra Mundial.

Su carrera también incluyó importantes triunfos en ruta, como su victoria en el Grand Prix des Nations de 1949, donde superó a la leyenda italiana Fausto Coppi, y participaciones en pruebas icónicas como el Tour de Francia y el Giro de Italia antes de retirarse en 1959. En 2024, ya centenario, volvió a ser protagonista al portar la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos de París, entregándola a figuras como Teddy Riner y Marie‑José Pérec, un símbolo de transmisión y amor por el deporte. Coste será recordado no sólo por sus medallas y títulos, sino por su espíritu competitivo y su legado como uno de los campeones olímpicos más longevos de la historia.

3 de noviembre

Mladen Zizovic, exfutbolista internacional bosnio y entrenador.

Falleció a los 44 años tras sufrir un infarto mientras dirigía a FK Radnički 1923 durante un partido de la SuperLiga de Serbia. Zizovic se desplomó en el minuto 22 del encuentro contra Mladost Lucani y, pese a los intentos de los servicios médicos por salvarlo, murió en camino al hospital en Lučani, provocando consternación en jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes. Su fallecimiento se produjo apenas semanas después de haber asumido al frente de Radnički, generando conmoción en el fútbol balcánico.

Como jugador, fue un mediocampista destacado que representó a Bosnia y Herzegovina y militó en clubes como Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar y Borac Banja Luka, obteniendo títulos nacionales y marcando el inicio de una carrera que lo llevó después a la dirección técnica. En su etapa como entrenador, lideró equipos en Bosnia, Serbia, Macedonia del Norte y Arabia Saudita, y guió a Borac Banja Luka hasta los octavos de final de la UEFA Conference League, consolidándose como una figura respetada por su tacto con los jugadores y su pasión por el juego.

9 de noviembre

Lenny Wilkens, leyenda de la NBA y triple miembro del salón de la fama.

Wilkens brilló primero como base inteligente y eficaz durante 15 temporadas en la liga, siendo seleccionado nueve veces al All‑Star Game y dejando su huella con equipos como los St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers. Tras colgar las zapatillas, su visión del juego y su liderazgo lo llevaron a convertirse en entrenador, donde construyó una carrera legendaria.

Como técnico, Wilkens dejó un legado insuperable: dirigió 2.487 partidos en la NBA, la mayor cantidad en la historia de la liga, y acumuló 1.332 victorias, récord que lo consolidó entre los grandes estrategas del baloncesto. Su logro más memorable llegó al frente de los Seattle SuperSonics, equipo al que guió al único campeonato de su historia en 1979.

Además, fue parte del cuerpo técnico de los Estados Unidos que ganó el oro olímpico en Atlanta 1996 y fue elegido entre los 75 mejores jugadores y los 15 mejores entrenadores de todos los tiempos de la NBA. Más allá de sus cifras, será recordado por su calma, elegancia y enorme aportación al deporte a lo largo de décadas.