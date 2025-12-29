Polideportivo
29 de diciembre de 2025 - 01:00

Junio 2025: Final del primer semestre con muchas actividades

La golfista compatriota Victoria Montserrat Livieres Rodríguez (17 años) se consagró campeona del Candy Hannemann AJGA IPS Junior Championship, certamen juvenil de invierno disputado en São Paulo, Brasil.
La golfista compatriota Victoria Montserrat Livieres Rodríguez (17 años) se consagró campeona del Candy Hannemann AJGA IPS Junior Championship, certamen juvenil de invierno disputado en São Paulo, Brasil.Gentileza

En junio se cerró el primer semestre del 2025 donde se produjeron varias consagraciones a nivel nacional como internacional.

Por ABC Color

1 de junio

Paraguay campeón del Open de Beach Handball Glorias Navales-Iquique

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

El team Mbareté masculino peleó como su nombre lo dice en el Estadio Municipal Arena Cavancha y se consagró en el Open de Beach Handball Glorias Navales-Iquique 2025 derrotando a los anfitriones.

Las chicas del Team Guaraní también se destacaron y fueron vicecampeonas.

Paraguayas en la cima del sudamericano de squash

Dei zq. a der.: Nicole Krauch (15años), Luján Palacios (25) y Fiorella Gatti (17), campeonas en Brasil.
Dei zq. a der.: Nicole Krauch (15años), Luján Palacios (25) y Fiorella Gatti (17), campeonas en Brasil.

Las atletas Fiorella Gatti, Luján Palacios y Nicole Krauch forman el tridente paraguayo que se consagró campeón del Campeonato Sudamericano de Squash de Adultos 2025 que se llevó a cabo en el Club Capital Squash Center de Brasilia, Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Libertad, campeón del torneo Apertura

Libertad festeja el torneo Apertura 2025.
Libertad festeja el torneo Apertura 2025.

Libertad obtuvo el título del Apertura 2025 con su victoria contra 2 de Mayo por 1-0, en Pedro Juan Caballero, en un partido al que llegó con ventaja de tres puntos sobre Guaraní y que lo sacó adelante sin jugar bien.

El Guma bajó una estrella de la Te rraza del país, en la que ascendió en el 2000 para establecer una marca hegemónica con 18 títulos en el siglo XXI.

7 de junio

Coco Gauff, campeona de Roland Garros

La norteamericana Coco Gauff besa el trofeo de Roland Garros, tras superar a Aryna Sabalenka.
La norteamericana Coco Gauff besa el trofeo de Roland Garros, tras superar a Aryna Sabalenka.

Explosiva y resistente en condiciones adversas, Coco Gauff (2ª WTA) se proclamó campeona de Roland Garros al remontar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª); 6/7 (5), 6/2 y 6/4; en París, en un partido que fue una montaña rusa de emociones.

8 de junio

Carlos Alcaraz, bicampeón de Roland Garros

El español Carlos Alcaraz Garfia (#2 del mundo) conquistó su 5º Gran Slam en la titánica final de Roland Garros.
El español Carlos Alcaraz Garfia (#2 del mundo) conquistó su 5º Gran Slam en la titánica final de Roland Garros.

En una final épica y legendaria, directa a la historia del tenis, en la que levantó tres pelotas de partido y remontó dos sets, Carlos Alcaraz (22 años) es bicampeón de Roland Garros ante Jannik Sinner (23) por 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) y 7-6 (10/2), en 5 horas y 29 minutos.

Portugal, campeón de la Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, celebra con sus compañeros el título de la Liga de Naciones de Europa
Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, celebra con sus compañeros el título de la Liga de Naciones de Europa

De nuevo una tanda de penales, como la que impulsó a España en su primera Liga de Naciones conquistada, la alejó en esta ocasión del título y puso freno a su dinámica ganadora, desde el fallo de Álvaro Morata en su penal, en una final repleta de igualdad ante Portugal, que se levantó en dos ocasiones de los golpes para bajar a la tierra a la Roja.

14 de junio

Erika Alarcón, medalla de plata en el Mundial de Patinaje

Erika Alarcón exhibe la medalla ganada en Italia.
Erika Alarcón exhibe la medalla ganada en Italia.

La compatriota Erika Alarcón Ani simoff (25 años), la máxima figura del patinaje artístico en nuestro país, con siguió colgarse la medalla de plata en la parada final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se disputó en Reggio Emilia, Italia.

La excelente atleta fue escolta en esta fecha de la cita ecuménica en la modalidad de Solo Dance Senior.

15 de junio

Duplantis, campeón y récord en salto con garrocha

Historial del sueco.
Historial del sueco.

Era su “mayor sueño”, dejar huella en el Estadio Olímpico de Estocolmo delante de su público. Armand Duplantis (25 años) lo consiguió mejorando su récord del mundo de salto con garrocha por duodécima vez, superando la barra de 6,28 metros.

20 de junio

Colón, campeón del torneo Apertura de vóley femenino

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

El Deportivo Colón sumó otra estrella a su historia a consagrarse campeón del torneo Apertura de la máxima categoría de la Federación Paraguaya de Vóley en la rama femenina (A1) al vencer en la serie final al Deportivo Alemán 2-0.

22 de junio

Victoria Livieres, campeona en São Paulo en golf

La golfista compatriota Victoria Montserrat Livieres Rodríguez (17 años) se consagró campeona del Candy Hannemann AJGA IPS Junior Championship, certamen juvenil de invierno disputado en São Paulo, Brasil.

San José, monarca del Apertura de rugby

Jugadores, cuerpo técnico y aficionados del San José Rugby y Hockey Club festejando la obtención del torneo Apertura de la URP.
Jugadores, cuerpo técnico y aficionados del San José Rugby y Hockey Club festejando la obtención del torneo Apertura de la URP.

San José Rugby y Hockey Club sumó otra estrella a su historial al consagrarse campeón del torneo Apertura de la Unión de Rugby del Paraguay (URP) tras derrotar 66-21 a Luque en el juego final que se desarrolló en el estadio Héroes de Curupayty del Comité Olímpico Paraguayo. La coronación tuvo como epílogo un gran espectáculo artístico.

23 de junio

Thunder, campeón de la NBA

Los Thunder, luego de una larga serie ante Pacers, se consagraron campeones por primera vez en la NBA.
Los Thunder, luego de una larga serie ante Pacers, se consagraron campeones por primera vez en la NBA.

Los Oklahoma City Thunder, de Shai-Gilgeous Alexander, conquistaron el anillo de la NBA tras vencer en el séptimo partido de las Finales y por 103-91 a los Indiana Pacers, muy lastrados por la lesión en el primer cuarto de su estrella Tyrese Haliburton.

Fiorella Gatti, con su primera corona profesional

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

La paraguaya Fiorella Gatti (17 años) es una estrella en formación que está creciendo a pasos agigantados y su talento lo expuso el domingo al adjudicarse su primer título profesional al coronarse campeona de la Copa de Brasil correspondiente al torneo de la Asociación Profesional de Squash (PSA, por su sigla en inglés).