Junio 2025: Final del primer semestre con muchas actividades

1 de junio

Paraguay campeón del Open de Beach Handball Glorias Navales-Iquique

El team Mbareté masculino peleó como su nombre lo dice en el Estadio Municipal Arena Cavancha y se consagró en el Open de Beach Handball Glorias Navales-Iquique 2025 derrotando a los anfitriones.

Las chicas del Team Guaraní también se destacaron y fueron vicecampeonas.

Paraguayas en la cima del sudamericano de squash

Las atletas Fiorella Gatti, Luján Palacios y Nicole Krauch forman el tridente paraguayo que se consagró campeón del Campeonato Sudamericano de Squash de Adultos 2025 que se llevó a cabo en el Club Capital Squash Center de Brasilia, Brasil.

Libertad, campeón del torneo Apertura

Libertad obtuvo el título del Apertura 2025 con su victoria contra 2 de Mayo por 1-0, en Pedro Juan Caballero, en un partido al que llegó con ventaja de tres puntos sobre Guaraní y que lo sacó adelante sin jugar bien.

El Guma bajó una estrella de la Te rraza del país, en la que ascendió en el 2000 para establecer una marca hegemónica con 18 títulos en el siglo XXI.

7 de junio

Coco Gauff, campeona de Roland Garros

Explosiva y resistente en condiciones adversas, Coco Gauff (2ª WTA) se proclamó campeona de Roland Garros al remontar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª); 6/7 (5), 6/2 y 6/4; en París, en un partido que fue una montaña rusa de emociones.

8 de junio

Carlos Alcaraz, bicampeón de Roland Garros

En una final épica y legendaria, directa a la historia del tenis, en la que levantó tres pelotas de partido y remontó dos sets, Carlos Alcaraz (22 años) es bicampeón de Roland Garros ante Jannik Sinner (23) por 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) y 7-6 (10/2), en 5 horas y 29 minutos.

Portugal, campeón de la Liga de Naciones

De nuevo una tanda de penales, como la que impulsó a España en su primera Liga de Naciones conquistada, la alejó en esta ocasión del título y puso freno a su dinámica ganadora, desde el fallo de Álvaro Morata en su penal, en una final repleta de igualdad ante Portugal, que se levantó en dos ocasiones de los golpes para bajar a la tierra a la Roja.

14 de junio

Erika Alarcón, medalla de plata en el Mundial de Patinaje

La compatriota Erika Alarcón Ani simoff (25 años), la máxima figura del patinaje artístico en nuestro país, con siguió colgarse la medalla de plata en la parada final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se disputó en Reggio Emilia, Italia.

La excelente atleta fue escolta en esta fecha de la cita ecuménica en la modalidad de Solo Dance Senior.

15 de junio

Duplantis, campeón y récord en salto con garrocha

Era su “mayor sueño”, dejar huella en el Estadio Olímpico de Estocolmo delante de su público. Armand Duplantis (25 años) lo consiguió mejorando su récord del mundo de salto con garrocha por duodécima vez, superando la barra de 6,28 metros.

20 de junio

Colón, campeón del torneo Apertura de vóley femenino

El Deportivo Colón sumó otra estrella a su historia a consagrarse campeón del torneo Apertura de la máxima categoría de la Federación Paraguaya de Vóley en la rama femenina (A1) al vencer en la serie final al Deportivo Alemán 2-0.

22 de junio

Victoria Livieres, campeona en São Paulo en golf

La golfista compatriota Victoria Montserrat Livieres Rodríguez (17 años) se consagró campeona del Candy Hannemann AJGA IPS Junior Championship, certamen juvenil de invierno disputado en São Paulo, Brasil.

San José, monarca del Apertura de rugby

San José Rugby y Hockey Club sumó otra estrella a su historial al consagrarse campeón del torneo Apertura de la Unión de Rugby del Paraguay (URP) tras derrotar 66-21 a Luque en el juego final que se desarrolló en el estadio Héroes de Curupayty del Comité Olímpico Paraguayo. La coronación tuvo como epílogo un gran espectáculo artístico.

23 de junio

Thunder, campeón de la NBA

Los Oklahoma City Thunder, de Shai-Gilgeous Alexander, conquistaron el anillo de la NBA tras vencer en el séptimo partido de las Finales y por 103-91 a los Indiana Pacers, muy lastrados por la lesión en el primer cuarto de su estrella Tyrese Haliburton.

Fiorella Gatti, con su primera corona profesional

La paraguaya Fiorella Gatti (17 años) es una estrella en formación que está creciendo a pasos agigantados y su talento lo expuso el domingo al adjudicarse su primer título profesional al coronarse campeona de la Copa de Brasil correspondiente al torneo de la Asociación Profesional de Squash (PSA, por su sigla en inglés).