Marzo 2025: Coronas y buenos arranques en distintas disciplinas

2 de marzo

Histórico capitulo del Rally Trans-Itapúa

La tradicional competencia que se desarrolló en el Sur del país, el Rally Trans-Itapúa, escribió unos de sus capítulos más históricos con la gran remontada y el emocionante triunfo de Diego Domínguez Bejarano sobre Migue y Fau Zaldívar, quienes completaron el podio de los jóvenes pi lotos que ofrecieron un extraordinario espectáculo de principio a fin.

3 de febrero

Gran recepción a Pynandi Mundialistas

Como verdaderos campeones fueron recibidos los Pynandi, que con siguieron el pasaporte al Mundial de Seychelles, África, pero que resigna ron por poco el campeonato de la Copa América “Iquique 2025”, cayendo contra Brasil, por el score de 5-4. Será la sexta participación mundia lista albirroja.

6 de marzo

Levantamiento de pesas: Violeta Fernández Martino con récord de medallas en Estados Unidos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La levantadora de pesas paraguaya Violeta Fernández Martino (19 años) brilló en el Campeonato Nacional Universitario de Halterofilia–Virus Weightlifting Series 1 & National University Championships)– de Estados Unidos al lograr varias medallas en las categorías Sub 25 y la mayor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compatriota Violeta Magalí Fernández, quien estará representando al país en los próximos Juegos Panamericanos Junior Asu2025, logró alzarse seis medallas en dos categorías.

En la categoría universitaria Sub 25, en 166 kilos, obtuvo dos oros en Arranque (76 kilos) y en el total; y una plata en Envión (90 kilos).

Además, en la categoría Adulto de 166 kilos, consiguió la medalla de bronce en Arranque (76 k), fue de plata en Envión (90 k) y otra presea de plata por el total.

8 de marzo

Expulsan a la Federación Paraguaya de Boxeo

La Federación Paraguaya de Boxeo (FPB) fue expulsada del seno del Comité Olímpico Paraguayo (COP) tras la resolución por decisión unánime de sus miembros en la Asamblea General Ordinaria que se realizó en el salón Medallistas del COP, en Luque.

La decisión de expulsar a la Federación Paraguaya de Boxeo del seno del ente olímpico nacional se debe a que la institución pugil está alineada con la sancionada International Boxing Association (IBA) y desacataron la recomendación del Comité Olímpico Internacional deafiliarse a la World Boxing.

Arrancó la temporada nacional de hipismo

Con entusiasmo de amazonas y jinetes, y brillo en la pista de césped del Club Hípico Acá Carayá se dio inicio a la temporada del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa),en la jornada.

9 de marzo

Luján Palacios, bicampeona con el Trinity College en el Squash de Estados Unidos

La excelente squashista paraguaya Luján María Inés Palacios Benítez (24) con siguió el bicampeonato de squash con el Trinity College, tal como lo había logrado en marzo del año pasado con sus compañeras de equipo.

15 de marzo

El joven piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 21 años, logró un extraordinario triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Australia, que se llevó a cabo en el circuito del Al bert Park, en Melbourne (Australia), por la primera fecha de la FIA Fórmula 2.

Joshua, del AIX Racing, que clasificó en el noveno lugar en la prueba del viernes, y por el sistema de grilla invertida en la carrera corta partió en el segundo puesto, tuvo una fenomenal partida–a la cual ya nos tiene acostumbrado nuestro compatriota– y consiguió hacerse de la punta antes, incluso, de llegar a la primera curva del trazado australiano.

16 de marzo

Inicio soñado de Joshua

Joshua Duerksen inició su segunda temporada en la FIA Fórmula 2 de una manera soñada, ga nando el sábado la pri mera carrera del 2025, la sprint. El piloto paragua yo, del equipo AIX Ra cing, sale de Melbourne como líder del campeo nato con 10 puntos, ya que la carrera principal fue cancelada por lluvia.

19 de marzo

Ciclismo: Araceli Galeano conquista la Copa Yaguareté

La atleta Araceli Jazmín Galeano (27 años) se coronó como la reina de la Copa Jaguarete al consagrar se en las pruebas de Crono y Ruta, en el departamento de Alto Paraná, correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo. Mientras que en la rama masculina se dividían los premios,en la femenina Ara Galeano dominó la carretera al llevarse las dos pruebas.

20 de marzo

La Albirroja empieza a encaminar su sueño mundialista

La selección nacional dio un paso fundamental hacia su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con su ajustada victoria por 1-0 alcanzada en el Defensores del Chaco sobre Chile, con más empuje que juego. El duelo de entrenadores argentinos fue para el “Cazador” Gustavo Alfaro, que con esfuerzo pudo domar al “Tigre”Ricardo Gareca.

22 de marzo

Fiorela Rodíguez, campeona sudamericana de remo

La paraguaya Fiorela Rodríguez de Mello (19 años) conquistó la medalla de oro en la regata clasificatoria de remo para los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que tuvo lugar en la bahía de Asunción, con la presencia de destacados deportistas de toda América.

Lacompatriota logró ser la más veloz en la regata al registrar un tiempo de 07:54.075 en la Final A del Single Femenino W1X para coronarse con la medalla de oro, campeona sudamericana y la clasificación a los Juegos Panamericanos Junior Asunción el próximo agosto.

23 de marzo

Los Pynandi, bicampeones

La selección paraguaya se consagró campeón de la Liga Evolución de Fútbol Playa 2024 al vencer en la serie final a Brasil.

Los brasileños fueron los campeones de la Zona Norte, mientras los paraguayos ganaron la Zona Sur el año pasado. Los Pynandi renovaron el título que ganaron en 2023 en São Luís do Maranhão.

Fau logra histórico podio

Un podio que quedará en la historia del automovilismo nacional fue el logrado por el piloto paraguayo Fau Zaldívar, tercero en la WRC2 del Rally Safari de Kenia. Diego Domínguez Bejarano no pudo completar la carrera y el vencedor en la general fue Elfyn Evans

24 de marzo

Victoria Livieres se consagró campeona del Sudamericano Juvenil del Golf

La paraguaya Victoria Montserrat Livieres (17 años) se consagró monarca del Campeonato Sudamericano Juvenil de Golf, que en su edición 57 se realizó con todo éxito durante cuatro días en el Paraná Country Club y Golf de Hernandarias.