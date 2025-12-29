Noviembre 2025: Otro mes cargado de consagraciones

1 de noviembre

En una actuación memorable, Paraguay volvió a inscribir su nombre entre los grandes del deporte mundial. La selección nacional de bochas se consagró campeona del Mundial Juvenil Mixto de Punto Raffa Volo, que culminó en Plaintel, Francia, con la participación de 20 países.

San José Rugby suma otra estrella a su historia

El San José Rugby & Hockey Club volvió a escribir una página dorada en la historia del rugby paraguayo al derrotar al Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA) por 23-16, y consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Unión de Rugby del Paraguay (URP).

La gran final se disputó el pasado sábado en el Estadio Héroes de Curupayty, ubicado dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP), donde los aficionados vivieron un emocionante encuentro que coronó al equipo vencedor.

2 de noviembre

Pynandi, campeón

La Selección Paraguaya de Fútbol Playa – Los Pynandi volvió a dejar en alto el nombre del país al consagrarse campeona de la Zona Sur de la Liga Evolución de Fútbol Playa, torneo que se disputó en nuestro territorio.

El equipo albirrojo mostró toda su jerarquía, experiencia y dominio en cada presentación, imponiéndose con autoridad ante sus rivales y reafirmando por qué es una de las potencias de la disciplina en Sudamérica.

Con este logro, Paraguay avanzará para medirse a Brasil, buscando el cetro absoluto y continuar consolidando su supremacía en la región.

16 de noviembre

Jannik Sinner se queda con la copa de Maestros

El italiano Jannik Sinner se impuso por 7-6 (4) y 7-5 a su archirrival el español Carlos Alcaraz en la final del Masters ATP World Tour Finals disputado en Turín, torneo que reunió a las mejores ocho raquetas del circuito de tenis. Sinner se llevó este torneo de maestros por segundo año seguido.

General Caballero JLM, campeón de la Copa Paraguay

El General Caballero de Juan León Mallorquín escribió con letras doradas una de las páginas más importantes de su historia al conquistar la Copa Paraguay 2025, tras vencer por 1-0 a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

El triunfo representa un tremendo mérito para la conducción “militar”, que logró mantener motivado a un plantel que venía de descender, demostrando carácter y entrega en cada fase del torneo.

17 de noviembre

Se realizó la presentación oficial del Team Paraguay para la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, ceremonia encabeza da por los abanderados Fiorella Gatti y Francesco Marcantonio.

22 de noviembre

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en Asunción

Lanús, en la tanda de penales, superó al Atlético Mineiro por 5-4 tras empatar en tiempo normal y en la prórroga 0-0 en el Defensores del Chaco, por la final de la Copa Sudamericana 2025. El Granate llegó a su segundo título en el certamen, repitiendo lo hecho en el 2013.

23 de noviembre

Dani Vallejo cierra el año como campeón

El paraguayo Daniel Vallejo (21 años) cerró su temporada ayer consagrándose campeón del torneo Challenger ATP Tour de Guayaquil al imponerse en la final por 7-5, 6-7 (7) y 6-3 al peruano Juan Pablo Varillas (30).

Este es el tercer título de la categoría logrado por el compatriota, que a partir de hoy pasará a ocupar el puesto 143, el ranking más alto dentro de su promisoria carrera profesional.

29 de noviembre

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo se convirtió en el primer club brasileño en alcanzar cuatro Copas Libertadores, tras vencer ayer en Lima por 1-0 a Palmeiras.

El equipo rival contó con la capitanía de Gustavo Gómez, quien disputó todo el encuentro, mientras que Ramón Sosa ingresó en el complemento, sumando minutos en la histórica final.

30 de noviembre

Cerro Porteño, campeón del torneo Clausura 2025

Cerro Porteño conquistó el título del torneo Clausura 2025 al vencer 2-0 al descendido Atlético Tembetary, en el Defensores del Chaco.

El “Ciclón” cumplió su premisa ineludible para no depender del otro resultado, manteniendo así el punto de ventaja sobre Guaraní, que cerró la temporada con victoria.

De esta forma, el equipo de Barrio Obrero puso un punto final a cuatro años de sequía