Octubre 2025: Asunción electa como sede panamericana

4 de octubre

Marcelo Aguirre golpea al mejor del mundo en un hechos sin precedentes para el tenis de mesa paraguayo

El mejor mesatenista del país, Marcelo Aguirre, pro tagonizó un hecho histórico para el deporte paraguayo al derrotar al chino Fan Zhendong, actual #1 del mundo y campeón olímpico, durante un partido de la Bundesliga alemana.

Aguirre se impuso por 3-1 ante el astro asiático en el duelo entre el Werder Bremen, su equipo, y el Saar brücken, conjunto del jugador chino. El marcador global quedó 1-1, luego de que Darko Jorgic venciera aMattias Falck en el primer punto de la serie.

Gracias a la victoria del paraguayo, el Werder Bremen forzó la definición en el dobles, donde terminó imponiéndose ante el vigente campeón del certamen

5 de octubre

Alexander Villalba, campeón panamericano de atletismo U20

El paraguayo Alexander Villalba (18 años) se consagró campeón del 22º Campeonato Panamericano de Atletismo U20, disputado en el complejo El Salitre, de Bogotá, Colombia.

El joven atleta guaraní firmó una actuación brillante al conquistar la medalla de oro en la prueba de salto largo, con una marca de 7,38 metros, imponiéndose ante los favoritos locales y dejando en alto la bandera nacional.

10 de octubre

Asunción, sede de los Juegos Panamericanos 2031

La bella Asunción fue elegida como sede de la máxima fiesta multideportiva de las Américas, los Juegos Panamericanos de mayores 2031. Se impuso en la votación 28 a 24 a Río Niterói (Brasil), en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización Deportiva Panamericana, en Santiago de Chile.

Histórico hito para el deporte nacional: Asunción albergará los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2031, un sueño que todo amante del deporte tenía y que ahora es una realidad.

Estos Juegos son la antesala de unos Juegos Olímpicos, por lo que las exigencias serán mayores para poner a punto todos los detalles.

Luego de una presentación de 40 minutos de ambas ciudades candidatas, se procedió a la elección a través de los votos. Asunción obtuvo 28 votos contra 24 de Río Niterói, en la elección para ser la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2031.

12 de octubre

La selección paraguaya femenina de baloncesto 3x3 tuvo un electrizante desempeño para coronarse campeona del Torneo Internacional de Básquetbol 3x3 de Capivari de Baixo, en Santa Catarina, Brasil.

Lideradas por la veterana y emblema del básquetbol nacional Paola Ferrari, las Panteras volvieron a sumar otro título internacional para nuestro país.

Paola Ferrari (capitana), Marta Peralta, Paloma Niz y Ximena Ibarra fueron categóricas en los tres triunfos logrados en el estado de Santa Catarina.

En primer lugar, las Panteras superaron por 21-11 a Ajab Jaraguá do Sul, para luego vencer con autoridad a Amab Mafra por 21-4, ambos equipos catarinenses.

En la final, nuevamente derrotaron a Ajab, esta vez por 21-4, para celebrar el título en la primera incursión internacional del combinado paraguayo.

19 de octubre

Empate en el último superclásico del año

Cerro Porteño y Olimpia animaron en La Nueva Olla un clásico emocionante, finalizado 1-1 por la pujanza del equipo franjeado y la inoperancia del local, que jugó gran parte del primer tiempo y todo el segundo con ventaja numérica y hasta desperdició un penal en dos intentos.

Dani Vallejo, campeón en Curitiba

Adolfo Daniel Vallejo, el mejor tenista paraguayo, se consagró campeón del Challenger 75 de Curitiba, Brasil. Con este triunfo, Dani alcanzó su segundo título ATP en su prometedora carrera.

22 de octubre

Joshua Duerksen cambia de equipo

El joven piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 21 años, anunció oficialmente que se unirá al Invicta Racing, equipo inglés vigente campeón y actual líder de la FIA F2 en constructores, para la próxima temporada 2026. Con esta incorporación, Duerksen dejará el AIX Racing alemán, tras competir con ellos durante los últimos dos años.

26 de octubre

Gustavo Saba se consagra campeón del Transchaco Rally en edición 50

Gustavo Saba (de 46 años) conquistó su primer Transchaco Rally en la edición número 50 de la prueba más deseada y trascendental del automovilismo paraguayo, junto al argentino José Díaz y al mando de un Toyota GR Yaris Rally2.

En su extensa carrera, Saba tiene en su palmarés campeonatos sudamericanos y nacionales, pero el de ayer se convierte en la conquista más anhelada e importante de su carrera como piloto, luego de haberlo intentado por más de 20 años.

Cristian Torres, campeón de MMA en Brasil

El luchador paraguayo de artes marciales mixtas Cris tian “Masacre”Torres (33 años) protagonizó una no che inolvidable en Río de Janeiro al consagrarse cam peón del Shooto Brasil 133, uno de los eventos más prestigiosos del circuito sudamericano de MMA, disputado en la Arena Superior de la cidade maravilhosa. El representante nacional se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto.