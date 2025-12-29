Van del Poel vuelve a doblegar a Van Aert con otra exhibición en el X20 Trofee de Loenhout

En el tercer duelo del curso entre los dos grandes protagonistas de la especialidad, Van der Poel no dio opción a su rival, quien solo le aguantó tres vueltas antes de que ejecutara el ataque definitivo.

Van Aert, quien competió ayer, domingo, en la prueba de la Copa del Mundo en Dendermonde (Bélgica), en la que Van der Poel no participó, se mantuvo en cabeza junto con el neerlandés hasta la tercera vuelta, pero en el siguiente giro, le demarró y fue incapaz de seguirlo.

Pocos minutos después, el infortunio se cruzó en el belga, que pinchó su rueda trasera, lo que le obligó a cambiar de bicicleta y a perder el ritmo de los corredores de cabeza, lo que le abocó a la décima posición, a 1:26 del ganador.

La nota negativa de la prueba la protagonizó un aficionado que tocó la pierna de Van der Poel de forma intencionada en el transcurso de la primera vuelta, aunque el neerlandés logró controlar la bicicleta.

Este hecho se une al incidente ocurrido hace una semana en otra prueba del Trofeo X20, cuando otro aficionado le echó humo en la cara del siete veces campeón del mundo de ciclocrós.

Van der Poel, de 30 años, entró en meta con un tiempo de 57:48, con 46 segundos por delante del belga Niels Valndeputte, compañero de equipo en el Alpecin-Deceuninck.

El neerlandés Joris Nieuwenhuis fue tercero a 57 segundos, tras imponerse al esprint a su compatriota Ryan Kamp y al belga Toon Aerts.

Van der Poel y Van Aert volverán a competir en el Exact Cross en Mol, el próximo viernes, 2 de enero, y dos días después Zonhoven, prueba de la Copa del Mundo, donde el neerlandés ya ha conseguido cuatro victorias.

En categoría femenina, la neerlandesa Lucinda Brand, líder de la general de la Copa del Mundo, volvió a demostrar que es la más fuerte de la especialidad y logró la victoria en Loehnhout.