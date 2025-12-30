El argentino Matías Guidolin entrenará al Servigroup Benidorm hasta final de temporada

Guidolin releva en el cargo a Iván Navarro, que ejercía como entrenador interino y con el que el equipo logró remontar en la clasificación tras la destitución en las primeras jornadas del brasileño Adriano Lamb.

El preparador sudamericano llega a Benidorm con una amplia trayectoria en el voleibol español. El argentino fue una de las piezas clave del crecimiento deportivo del CV Cisneros Alter, club al que llegó en el verano de 2021.

En la presente campaña, Matías Guidolin ejercía como primer entrenador del Indescar Zaragoza, equipo de la Superliga 2 Masculina, al que deja situado en la cuarta posición de la clasificación tras el cierre de la primera vuelta.

"Estoy muy contento de unirme a este proyecto. Afrontamos una segunda vuelta muy intensa y exigente, pero con el objetivo claro de lograr la permanencia en la Superliga Masculina", dijo el argentino a los medios del club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El club, a través de sus canales oficiales, agradeció públicamente el trabajo realizado por Iván Navarro, bajo cuya dirección el Servigroup Benidorm logró tres victorias.

Iván Navarro continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, de nuevo con las funciones de segundo entrenador.