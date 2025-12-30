FEPEFU: Cerro Porteño Ypané 2017 grita campeón en el Torneo Verano

La final del certamen de la FEPEFU se disputó el pasado domingo en el Parque Rayadito de San Lorenzo, derrotando a su par de Cerro Porteño 5ª.

Lea mas: Federación Paraguaya de Escuelas de Fútbol

El team azulgrana se consagró por lejos como el mejor de la temporada, donde obtuvo 3 campeonatos y 3 vicecampeonatos, disputando todas las finales de los torneos donde fue protagonista en la Categoría Babys y ahorra iniciará la temporada venidera como categoría oficial de la escuela de fútbol del Club Cerro Porteño.

C17

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* El plantel consagrado. Los flamantes monarcas que fueron conducidos por el profesor Moisés Cabrera, fueron:

Aldo Salinas, Mateo Rolón, Tadeo Bernal, Samuel Rolón, Patricio Riquelme, Jeremmy Chaparro, Facundo Ortiz, Fabrizio Espínola, Erwin Rodas, Josías Núñez, Alan Alfonzo, Iker Jiménez, Ángel Balbuena, Jeremías Benítez, Bruno Almada, Ian Martínez, Hugo David Benítez, Asael Benítez y Benjamín Duarte.

También tuvo su gran aporte de sapiencia futbolera el profesor Ángel Zelaya.

* Palmarés. Entre los principales logros del año se destacan el campeonato invicto de la Copa Verano de la FEPEFU, la consagración en la Copa Oficial Absoluta del Torneo Apertura Estrellitas y la Copa Oro de Verano, ambos organizados por la Academia Paraguaya de Escuelas de Fútbol (APEF). Además, el equipo obtuvo el vicecampeonato en el Torneo Clausura de Estrellitas (APEF), la Copa Naranjito de la FEPEFU y la Super Copa de la Confederación Paraguaya de Escuelas de Fútbol del Paraguay (COFEFUP), coronando así un año excepcional de crecimiento y aprendizaje.