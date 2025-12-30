La kazaja Assaubayeva consigue la triple corona en 'blitz' a sus 21 años

Assaubayeva se impuso por una puntuación de 2,5 a 1,5 y aumentó su leyenda en esta modalidad con un tercer campeonato con tan sólo 21 años de edad, igualando el triplete logrado por la ucraniana Katerina Lagno, toda una leyenda en el ajedrez relámpago.

La kazaja, número siete del ranking mundial, ya había conseguido acceder a las semifinales del torneo como cabeza de serie al ser la mejor de la jornada de este martes, con un total de 11 puntos. Tras derrotar a la china Jiner Zhu, Assaubayeva no falló e hizo lo propio con Muzychuk en la gran final.

Assaubayeva es reconocida por ser la primera jugadora musulmana en la historia en obtener los títulos de Maestra Internacional (IM) y Gran Maestra Femenina (WGM), siendo uno de los talentos más precoces en la escena del ajedrez internacional.

Ahora, uno de sus grandes objetivos se centrará en el próximo Torneo de Candidatas, que se celebrará entre abril y mayo de 2026, donde se enfrentarán ocho de las mejores jugadoras del mundo para decidir a la retadora en el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy