Los Cowboys despiden al esquinero Trevon Diggs luego de seis temporadas

"Estoy sano y motivado, aunque extrañaré mi tiempo en Dallas estoy listo para a un equipo que me necesite para jugar en estos 'playoffs'", dijo el defensivo a través de NFL Network.

Diggs tiene 27 años. Llegó al equipo de la estrella solitaria reclutado en la segunda ronda del Draft 2020, desde entonces ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl, recibió una designación All-Pro y fue líder en intercepciones en la temporada 2021.

Sus actuaciones le retribuyeron en el 2023 una extensión de contrato por cinco años a cambio de 97 millones de dólares.

Luego del acuerdo los números del esquinero se desmoronaron debido a las lesiones y a problemas personales.

Se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo en un entrenamiento de la campaña 2023, en la que sólo jugó dos partidos.

El año pasado se perdió seis juegos por una lesión que requirió un injerto condral en la misma rodilla.

En esta temporada estuvo fuera durante ocho partidos por un problema en la rodilla derecha. Además, sufrió una conmoción cerebral en un accidente doméstico que, según reveló, se produjo al querer instalar un soporte para una pantalla de televisión.

El jugador se ha mostrado reacio a seguir la disciplina de los Cowboys en cada una de las rehabilitaciones de los problemas en sus rodillas.

Previo a esta temporada, el jugador fue sancionado con una rebaja salarial de 500.000 dólares al perderse el 84 por ciento del programa de pretemporada del equipo, ya que prefirió seguir su rehabilitación de manera personal, sin supervisión.

En los ocho partidos que disputó esta campaña, Diggs acumuló 27 tackleadas y dos presiones; fue su primera temporada en la que no consiguió ninguna intercepción.

Su bajo rendimiento contribuyó a que los Cowboys, ya eliminados de 'playoffs', tengan la peor defensiva contra el pase entre los 32 equipos de la NFL con un promedio de 253.6 yardas por aire permitidas por juego, así como el mayor número de puntos aceptados, 477 en el año, y 29.8 puntos por duelo.