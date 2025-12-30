Miércoles 31 diciembre de 2025

Rabat. Costa de Marfil y Camerún, dos de los equipos llamados a ser protagonistas en la Copa de África de Naciones de Marruecos, se juegan la primera plaza del grupo F y obtener su clasificación en los partidos ante Gabón y Mozambique, respectivamente, mientras que Argelia, que encabeza el E, se enfrenta a la ya eliminada Guinea Ecuatorial, en tanto que Sudán y Burkina Faso, ambos igualados a tres puntos, persiguen la segunda plaza.

Buenos Aires. El 2025 fue un año marcado por la coronación de varios equipos humildes, la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la sequía de los denominados 'cinco grandes', que se quedaron con las manos vacías, con la excepción de Racing Club, que junto a Lanús dio al país suramericano sus dos trofeos continentales del año.

Redacción deportes. El año 2025 terminará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores de la talla de George Foreman, futbolistas legendarios como Enrique Collar y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta, se despidieron para siempre. Pero las muertes más inesperadas y de las más dolorosas fueron las de los futbolistas y hermanos Diogo Jota y André Silva, que perdieron la vida en un desgraciado accidente de tráfico.

- Finalizan los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha.

- Redacción deportes. Miles de personas saldrán esta noche a correr para despedir 2025, en carreras tan antiguas y especiales como la San Silvestre de Sao Paulo, la Vallecana de Madrid o la de Nueva York.

- NBA: Charlotte Hornets-Golden State Warriors, Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-Orlando Magic, Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns, Chicago Bulls-New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs-New York Knicks, Toronto Raptors-Denver Nuggets, Milwaukee Bucks-Washington Wizards y Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers.

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada.

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada.

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo E: Guinea Ecuatorial-Argelia (FOTO) y Sudán-Burkina Faso. Grupo F: Costa Marfil-Gabón y Mozambique-Camerún.

