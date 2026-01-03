Águilas alzan el vuelo y frenan el avance perfecto de Leones en la semifinal dominicana

De la Cruz (1-0) se trepó al montículo del estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, y lanzó seis episodios de apenas dos imparables, sin carreras y recetó cinco ponches para que las Águilas (3-3) conquistaran su segunda victoria consecutiva y frenaran el avance perfecto de los Leones (5-1) en esta semifinal, que se juega en formato de todos contra todos.

Aderlin Rodríguez disparó cuatro imparables en cinco visitas al plato, con una carrera anotada y una remolcada, al igual Ezequiel Durán y Jonatan Clase anotaron y empujaron una vuelta en el ataque de los cibaeños.

El estadounidense Burch Smith (1) lanzó la novena sin anotaciones para acreditarse el salvamento por las cuyayas.

Los Leones, que habían mostrado un ataque efectivo en esta etapa del campeonato, no pudieron ejecutar ante el picheo de los cibaeños, anotando su única carrera por imparable de Franchy Cordero, con el que llevó hasta el plato a José Marmolejos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mexicano José Urquidy (0-1) permitió tres anotaciones, dos de ellas limpias, en dos tercios de entrada para cargar con la primera derrota de los Leones en la postemporada.

Eloy Jiménez produjo dos carreras y Gilberto Celestino pisó el plato en dos oportunidades para que los Toros del Este se impusieran a los Gigantes del Cibao, quienes continúan sin conocer la victoria en la semifinal del torneo.

El diestro panameño Jaime Barría lanzó las primeras 4.2 entradas, permitiendo solo una carrera y ponchó a cinco bateadores para acreditarse una de las mejores presentaciones de un abridor para los Toros (4-2).

Yaramil Hiraldo (1-0) completó un episodio en blanco y ponchó a dos bateadores para llevarse la victoria, en tanto que el estadounidense Joe Corbett (2) tiró el noveno sin que le pisaran el plato y se quedó con el salvamento en el partido celebrado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís (nordeste).

Francisco Mejía empujó a Gustavo Núñez con la única anotación en el partido para los Gigantes (0-6).

El estadounidense Daniel Mengden (0-1) fue atacado con dos carreras en dos entradas y perdió el juego por los potros.

Con todo y la derrota de este sábado, los Leones (5-1) se mantienen en el primer lugar, seguidos por los Toros (4-2), Águilas (3-3) y los Gigantes (0-6).

Para este domingo los Leones y las Águilas cambian de sede y se enfrentarán en el estadio Cibao, de Santiago (norte), mientras que Toros y Gigantes también volverán a enfrentarse, ahora en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este).