El belga Vandeputte se afianza al frente de la general tras imponerse en Gullegem

Vandeputte, que logró su primer triunfo del curso en el circuito del Superprestigio tras ser segundo en Niel y en Merkplas y tercero en Ruddervoorde, impuso su mayor fortaleza en una vuelta final que arrancó en cabeza su compatriota Michael Vanthourenhout.

Pero las escasa ventaja con la que el corredor del Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw afrontó el último de los ocho giros al circuito fue suficiente para impedir que Niels Vandeputte arrebatase la victoria por 3 segundos a Vanthourenhout.

Completó el podio el neerlandés Joris Nieuwenhuis, que concluyó tercero a 4 segundos del vencedor, mientras que el español Felipe Orts, tercero el viernes en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Mol (Bélgica), cruzó la línea de meta en séptima posición.

Con el triunfo logrado este sábado en el ciclocrós de Gullegen el belga belga Niels Vandeputte, que contabiliza un total de 91 puntos, amplió a tres unidades su ventaja sobre Michael Vanthourenhout, segundo con 88 puntos, y a 28 sobre el también belga Joran Wyseure, tercero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy