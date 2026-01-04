Jana Van Lent bate el récord europeo de 10 kilómetros en Niza

Van Lent afrontó la carrera en Niza con el objetivo de batir el récord continental y, a su paso por los 5 kilómetros, ya registró 14:42, uno de los tiempos más rápidos jamás establecidos por un europeo en una carrera de 5 km en solitario.

La atleta belga, de 24 años, es una de las mejores mediofondistas del panorama actual tras completar un excelente 2025. Ganó un oro individual y por equipos en la Copa Europea de 10.000 metros en Pacé (Francia) en mayo, fue decimotercera en la final de los 10.000 de los Mundiales de Tokio y terminó su temporada con un cuarto lugar en los Europeos de cross de Lagoa (Portugal), liderando a Bélgica a un histórico oro por equipos.

En pista, Van Lent también se convirtió el pasado verano en la primera belga en romper la barrera de los 15 minutos en los 5.000 metros, dejando el récord nacional en 14:37.47 en la prueba de la Liga Diamante disputada en Bruselas.