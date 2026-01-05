Sur Centro América de hándbol: Lista de convocadas para el U20

El torneo de balonmano será del 12 al 16 próximos en el SND Arena.

Las juveniles que serán dirigidas por los entrenadores Wilson Alfonso y Rodrigo Rojas, son: Claudia Ruiz Díaz, Fiorella Enriquez, Victoria Paredes Mujica, Valeria Luján Arriola, Damarys Victoria Méndez, Keren López, Mística Arviniagaldez, Xiomara Ailen Ruiz, Valeria Barrios, Yaquelin González, Ayelén Almeida, Luana Figueredo, María José Bernal, Melisa Parra, Arianna Curiel y Alessandra Pérez.

También conforma el plantel técnico el preparador de arqueras Aaron Méndez y la kinesióloga Tania Sanabria.

* CPH organizará el Nacional. La Confederación Paraguaya de Handball (CPH) será la organizadora del Campeonato Nacional de Mayores, con la participación de 27 federaciones.

Las finales del certamen serán del 17 al 21 de marzo en el SND Arena.