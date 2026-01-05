Beach handball: Época de playa

Master Py organizó el primer certamen amateur de hándbol de playa, el domingo, en la playa de la Bahía de Asunción, frente a las letras corpóreas de la Costanera.

Los partidos fueron en las categorías Mayores Masculino y Femenino, además de U18 Femenino, con la participación de 14 equipos.

La Copa Oro fue para Nobac, que acaparó los campeonatos en ambas ramas. Los vicecampeones fueron los equipos de Brazukas.

La Copa Plata femenina fue para Nova Aurum y Mbiguá vice. La Plata varonil fue para Mbiguá y vice Los Pibes.

Las campeonas juveniles fueron las Black Panter y vice Mbiguá. La Copa Plata U18 fue para Brazukitas y vice Nobac.

En mayores femenino también jugaron las chicas de Brave y PCI.

Máster Py organizará próximamente otro torneo.

* Al Brasil. El objetivo de las chicas de Máster Py es recaudar fondos para tomar parte de torneos en el exterior, tal como lo vienen haciendo desde hace años.

Ahora está en agenda el International Handball Summer Cup 2026 en Brasil, que se disputará en balonmano tradicional (piso).