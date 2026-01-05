Visma y Vingegaard dan a conocer su calendario de la temporada el 13 de enero en La Nucía

La jornada, abierta a los medios de comunicación, servirá para presentar en sociedad a varios de los nuevos corredores del conjunto neerlandés y para adelantar el calendario de competición de sus principales estrellas en las grandes citas del año.

Vingegaard es una de las pocas figuras del pelotón internacional que aún no ha desvelado su programa de carreras, ya que está pendiente de confirmar si, además de buscar un tercer Tour de Francia, intentará conquistar una segunda Vuelta a España o debutar en el Giro de Italia.

El Visma cuenta con una de las plantillas más potentes del pelotón, en la que, además del campeón danés, figuran corredores de prestigio como Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, ganador de una Vuelta a España, Simon Yates, vencedor de una Vuelta y un Giro de Italia, así como los recientes fichajes Bruno Armirail y Davide Piganzoli.

El conjunto neerlandés, como la inmensa mayoría del pelotón internacional, realizará parte de su preparación de pretemporada en las carreteras de la provincia de Alicante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pasada campaña, el Visma | Lease a Bike conquistó dos de las tres grandes vueltas, con Simon Yates y Vingegaard, y aspira en 2026 a repetir el histórico triplete que ya logró en 2023.